經濟選民選擇了九二共識

2018年11月28日 04:11 中國時報 李正修

九合一選舉落幕，藍綠地方執政版圖大翻轉，此次選舉最大的亮點─準高雄市長韓國瑜公開表示他承認「九二共識」，而白色力量柯文哲也宣布12月將舉辦台北上海雙城論壇。在回應台灣選舉結果時，大陸國台辦即表示，「在對兩岸關係性質、兩岸城市交流性質有正確認知的基礎上，我們歡迎台灣更多縣市參與兩岸城市交流合作」。由此觀之，選後兩岸的城市交流可望達到蔡英文上任後的新高點。

九合一選舉結果除了可能影響內政外，隨著這次多位以拚經濟為政見的藍營縣市長當選，地方的新力量能否解開兩岸僵局，為台灣停滯的經濟找出活路，成為選後觀察重點之一。

韓國瑜已公開向高雄市民報告，他當選至今，已有超過10家企業表達投資高雄的興趣；對岸也傳出重新將高雄列為旅遊地之一；鴻海董事長郭台銘也邀請韓國瑜參加下月初在廈門舉行的「兩岸企業家峰會」，雖然韓國瑜因身體不適及時間太趕無法成行，但已讓不少國人對兩岸正常交流重新燃起希望。

同時，在台北市長柯文哲驚險贏得連任後，台北、上海雙城論壇也預計12月在台北舉辦，這對促進兩岸往來、夯實互信機制來說，算是個正面消息。這也給民進黨一個警惕，證明這兩年多來對藍營或柯P的抹紅都沒有用，人民也不會再買帳。

今年6月《遠見》雜誌的民調結果顯示，近5成國人接受「九二共識」為兩岸關係的基礎，且經濟選民在此次選舉中也表達出對蔡政府的強烈不滿。東奧正名公投案就有577萬選民投下不同意票，避免了我們的運動員可能無法參加國際競賽的危機。顯見多數國人是以務實態度看待兩岸關係的和平發展。

蔡英文在總統選舉期間以兩岸「維持現狀」獲得了大多數國人的信任而獲選，但她上任後堅持拒絕承認九二共識，卻無法也無力阻擋兩岸關係持續惡化，造成經濟不振、消費低迷，連帶也壓縮了我國的國際活動空間。這次九合一選舉的結果可說是選民對她的施政打了不及格的分數。

韓國瑜在此次高雄市的選戰中主打經濟牌，想協助被民進黨意識形態綑綁的人民找出路，卻被民進黨質疑只想靠大陸。韓國瑜表示大陸市場只是產品外銷的一環，但不是全部。如果打破民進黨鐵板區的韓國瑜，在上任後可以帶頭重新打開大陸市場，那麼其他也承認九二共識的藍營縣市長也必然跟進，在藍營已占據15個縣市版圖的新形勢下，量變可能產生質變，重新點燃起兩岸交流的熱度。

在當前兩岸關係僵持不下的關鍵時刻，國民黨的城市交流將是重建兩岸互信機制的重要管道，也成為國人檢視藍營能否同時穩定兩岸且捍衛主權的指標。（作者為國家政策研究基金會副研究員）

(中國時報)