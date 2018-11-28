韓市長，要快！

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中國時報

韓國瑜在紅紅火火的韓流風潮中當選了高雄市長，目前在聲勢上對應連任的台北市長柯文哲可說是有過之而無不及。問題是，民意如流水，短期名聲衝得高，上台後得要有立竿見影的成績來滿足民眾急切的需求，不然很快也會爬得高摔得重。

對於此次之所以勝選，韓國瑜應該了然於心，主要是因為兩大族群的會合，一是以農漁民和小市民為基礎的民眾轉向支持他，一是以泛藍為中心的族群高度集結。這兩大支持者的需求，新市長應努力滿足他們。

農漁民和小市民當前熱切期待的是，韓國瑜喊出的「貨賣得出去，人進得來，高雄發大財」的政見能夠趕快實現，讓他們的收入能夠增加，生活可以過得更好。泛藍族群希望的則是，韓國瑜在兩岸關係上能夠靈巧地進行城市交流，甚至智慧地聯手台北市長柯P，南北攜手，藍白合作，在兩岸一家親的基礎上，有為有守地打破目前兩岸的冰冷狀態。

怎樣可以讓農漁民和小市民短期就有感於經濟好轉了呢？讓高雄市的農漁產品直接賣到大陸市場去是有效的方法。問題是，對於韓國瑜來說，農漁民期待有賣菜郎經驗的他不只是把貨賣出去，還要賣到好價格。大陸當局過去花了近倍的預算採購台灣的農漁產品，但農漁民並沒有因此受到實惠。韓國瑜沒有太多的黨政和過去此一關係的包袱，應該善用直接拍賣制度，來立即改善這項陳年的缺失。

福建、廈門、上海、深圳等沿海城市既和高雄市有地利之便，也是城市交流的好對象，更是農漁產品的大市場。韓如果能夠親自帶著農漁民到大陸參訪，必然在兩岸都能贏得苦民所苦的掌聲，也符合他提出的「多經濟、少政治」的地方政府施政理念。

韓國瑜的另一難題是3000億的市府財政負債得趕緊面對。這是一個不輕的重擔，關鍵是他既要知道如何節流，又要知道如何開源，好像處理沉船危機一般，不能停下船來修船，得邊走邊修，才是上策。

如何在不增加預算赤字下，又能穩住高雄未來發展的建設？善用國際和國內民間投資的活力是好策略，例如：愛河摩天輪、愛河沿岸建設、港灣及鄉鎮觀光休旅產業的開發，他可以借重國際和國內企業的投資，地方政府只抓緊政策和管理原則，放手讓民間按權責關係去做。

高雄位居國際交通樞紐，也是台灣的第一大港，加上有相當的產業優勢，本來就足以和台北市並駕齊驅。韓國瑜不能忘記的另一重點是高雄這個得天獨厚的位置，能夠盡快善加整合高市內外資源，為短期發展找到有競爭優勢的定位，讓這個又老又窮的都市能從昏睡中甦醒過來，展現新氣象。（作者為國家公益發展協進會理事長）

(中國時報)

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