尊重新民意 從非核家園轉彎開始

2018年11月28日 04:11 中國時報 主筆室

以核養綠、反空汙、反深澳3公投案通過，顯然民意寧要核電不要煤電，行政院長賴清德26日已鬆口，強調「我是民主萬歲的人」，承諾會尊重公投的結果。行政院發言人Kolas在27日也表示，依照公投結果，不再為非核家園設定2025年的期限。2025年非核家園目標已出現變數，如民進黨團總召柯建銘說的「下一個戰場在立法院」。

上周六「大選綁公投」投票中，通稱為「以核養綠」的公投案，得到589萬張同意票，達到過半的54.42%，代表超過半數民眾贊成廢除民進黨全面執政後，在立法院利用優勢席次通過的「2025年全面廢核」條文，也代表超過半數民眾不反對核電。

對此公投結果，行政院發言人Kolas在25日宣稱，自公投結果公告第3日起，《電業法》第95條第1項廢核條文失效，但政府推動2025非核家園目標不變，因為實務上已來不及。不過在引起反彈後，賴清德在立法院表示，將尊重公投結果，並說「如果要以空汙作為標準，最好的能源，就是核電。」27日Kolas更表示不再為非核家園設定2025年的期限，顯示非核家園政策已轉彎。

從縣市長選舉結果也可看出民眾對蔡政府為了廢核而增火力發電，從而引發空汙惡化的反感；原本綠營認為「穩定領先」的台中市，國民黨盧秀燕強打空汙牌，讓現任市長林佳龍大輸20萬票而翻船。新北市候友宜選戰初期強打深澳電廠，讓這個為非核家園而變成政府口中「非蓋不可」的電廠，成為拖累綠營最大的負擔，終而逼使行政院在選前宣布「不建深澳電廠」。高雄韓國瑜除了強打經濟牌外，同樣也打空汙牌，強調上任後會先徹查高雄市使用燃煤的工業、減少火力發電汙染。

從選舉結果看，台中、高雄是綠地變藍天，國民黨狂贏20萬、15萬票，原本就有優勢的新北，國民黨更贏29萬票：台灣最大的政黨，除了「討厭民進黨」外，還可以加上「討厭空汙黨」。

兩年餘來，蔡政府堅持非核家園政策，放著不排放汙染物的核電不用，讓火電比例大幅增加，全台空汙惡化，已成為民眾的切身感受與恐慌來源。不論民進黨政府如何為「整治空汙成效佳」辯護、強說火電不是空汙主要因素，甚至說「乾淨的煤」不製造汙染，都不必懷疑民眾自有判斷，絕不盲從；這也是國民黨提出「反空汙」、「反深澳電廠」公投案，都能得到750萬以上、超過7成同意票支持，由此可知民眾對空汙惡化之反感。

不論是從公投或是縣市長選舉的結果，都可看出民眾對非核不再支持，反而過半不反對核電，對空汙惡化卻是深惡痛絕，行政院不能無視民意的反撲。事實上，就在行政院發言人強說，放棄非核「來不及」後，台電卻出來打臉，稱核二、核三要延役問題不大。

過去兩年多，蔡政府強推的能源政策，造成全台電力備轉容量率長期處於個位數字的低檔，缺電風險揮之不去，為了滿足用電需求持續增加火力發電，造成空汙惡化、民怨四起；企業界因擔心缺電不敢放手投資，造成民間投資低落；蔡政府宣傳要替代核電的綠電，不僅進度落後，且價格高昂，勢必拉高電價，讓企業對長期投資環境感到不安；增設火力發電機組，更在各地造成生態環境的破壞，引發生態團體的撻伐。

民進黨政府若無視公投與選舉結果，堅持推動錯誤的能源政策，首先將有違法之虞，日後可能遭到究責。更重要的是，蔡政府動輒「非核家園是全民共識」的說法，在公投通過後已經不復存在。因民進黨勝選而形成的「全民共識」，是一種間接民意，公投所反映的卻是憲法明定的複決權直接民意。蔡政府若堅持間接舊民意，無視直接新民意，民意必將反彈，不利2020大選。

蔡政府正確的作法就是順應民意，找來專家，檢討、修正現行政策，在供電穩定安全、空氣品質優先、電價合理前提下，繼續開發綠能，火力發電視空汙實際情形調整，並延緩或取消廢核。

蔡英文總統選後第一個上班日，就打電話給六都巿長當選人，包括重創民進黨的韓國瑜在內，讓韓國瑜十分驚訝。這是朝野良性互動很好的開始，希望行政院以及立法院民進黨團也能順應民意，找出兼顧「穩定、環保、價格」的黃金三角供電政策。

(中國時報)