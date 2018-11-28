蔡總統的橄欖枝

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中國時報
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民進黨高雄市長候選人陳其邁在宣布敗選時，公開呼籲所有市民支持新科市長韓國瑜，共同為高雄加油，充分展現政治家的高度。

選後第一個上班日，蔡英文總統即致電六都巿長當選人，除了表達祝賀之外，更強調未來中央與地方多多合作，並相約安排時間見面。

民進黨政府上台不過2年多，在這場期中考即遭「死當」，引以為傲的改革政績顯然沒有贏得「預期」的掌聲。蔡政府自以為人民需要的與人民想要的到底有多大的差距？如果方向沒問題，還是執行上應該檢討？或者，蔡政府根本就是不了解民之所欲？

經濟問題向來是影響投票意向的關鍵因素。「人進來、貨出去，高雄發大財！」人民的需求就是那麼卑微、簡單，一句能切中要害的口號就打動民心。而韓國瑜在當選隔天，也馬上動起來，開始築巢引鳳，爭取科技大廠到高雄投資；藍營縣市長表態承認「九二共識」後，兩岸關係也有望獲得改善，並為國內低迷景氣引進「活水」。

選舉終究只是一時，國家的發展才是長遠的！選舉過程的恩恩怨怨應當放下，不該成為國家向前行的絆腳石，開出的選舉支票都經過審慎評估，不能因為政黨「輪替」而跳票。

面對新民意的政治生態，蔡總統率先以謙卑的態度面對，不再糾結於選舉的紛擾，向包括國民黨在內的六都市長當選人遞出「橄欖枝」；行政院長賴清德也表達逐步調整民怨政策的立場，向主流民意靠攏，落實「民主萬歲」的價值。在中央與地方不分朝野通力合作之下，政務才能不再空轉，真正讓人民過好日子。

(中國時報)

尊重新民意 從非核家園轉彎開始 民進黨低估選民的現實

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