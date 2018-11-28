民進黨低估選民的現實

2018年11月28日 04:11 中國時報 黃清龍

九合一只是地方選舉，原本應與兩岸問題無涉，民生與經濟才是。但台灣的經濟與大陸連結度高，選舉結果顯示，台灣人民雖不願在大陸的壓力下屈服，但也不樂見兩岸關係惡化導致經濟損失。民進黨因為高估了選民的「理想性」卻低估了選民的「現實性」，因而落敗。

選前民進黨把這場選舉定調為民主台灣與中國之間的抗爭，4年前民進黨也曾以此訴求成功吸納太陽花學運，並在兩年後實現完全執政。民進黨以為選民賦予的天命，就是支持它為了台灣的尊嚴，可以並且應該與大陸對抗，即使執政兩年多來丟掉了5個邦交國，WHA等國際組織活動也進不去，選民還是會支持民進黨，因為它比國民黨更能捍衛台灣的尊嚴。

然而實際情況卻非如此。捍衛台灣尊嚴固然重要，但兩岸關係惡化卻讓民眾越來越感到不安，以致民進黨雖頻頻祭出悲情牌，效果卻是遞減。另一方面，蔡總統誇說台灣經濟20年來最好，平民百姓卻沒有同樣的感受。當人民的安全感與幸福感消失之後，民進黨以捍衛台灣尊嚴為名的抗中牌，自然也跟著失效了。

韓國瑜這次以「貨出得去、人進得來、高雄發大財」，輕易博得高雄市民的支持，因為他打動了菜農、果農、養殖戶、攤商、計程車司機、餐飲業等中下階層的心，說明兩岸關係惡化對庶民經濟的影響，遠比政府說的嚴重。這些話能夠引起那麼大的迴響，也等於是為國民黨執政時的大陸政策平反，證明兩岸關係和緩所帶來的和平紅利，並不是只有少數人獲益。

簡單說，4年前選民讓民進黨完全執政，一方面是真心相信它能捍衛台灣的價值與尊嚴，但同時也期望民進黨能夠搞定兩岸關係，顯然民進黨讓選民失望了。台灣選民這種理想性與現實性兼具的特質，也反映在統獨問題的態度上。

國民黨執政時兩岸關係和緩，台獨沒有立即的風險，因此支持台獨的比例大幅升高；民進黨執政後兩岸關係惡化，台獨導致戰爭的風險升高，挺獨的比例反而降低。

九合一選後大陸國台辦喊話歡迎城市交流，韓國瑜也表示將成立「兩岸工作小組」，幫助高雄經濟找出口，其他藍營縣市必然跟進響應，2019年兩岸交流上將出現「地方包圍中央」的態勢，民進黨主政的中央如何應對，將是一大考驗。但國民黨也不要衝昏頭，台灣還是有不少人憂心國民黨過於依賴大陸，讓北京有機會插手台灣事務。

這次選舉美國介入並不比大陸少，大陸的介入只是「隱而不顯」，美國卻是「顯而不隱」。選舉結果預告未來美國拿「台灣牌」對抗中國的力道減弱，但如果月底的「川習會」無法讓美中衝突降溫，不能排除在台灣2020大選前美國可能在台海議題上作文章，例如以《國防授權法》名義，讓美國軍艦停泊高雄，直接碰撞大陸的紅線，也檢驗蔡英文與韓國瑜的政治智慧。

2016年民進黨上台時，兩岸關係和緩，美中還沒有衝突，2020年大選時的情勢完全不同，安全感和對台灣未來的關注，將超過民生和經濟議題。除非蔡政府把此次選舉當作政策調整的機會，主動改善兩岸關係，否則在美中互鬥下，台灣倘更加親美抗中，大陸鷹派必然抬頭，在美中緊張、兩岸也緊張下，2019年台海情勢將會很凶險。

(中國時報)