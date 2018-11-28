請辭和慰留戲碼突顯的困境

2018年11月28日 04:11 中國時報 桂宏誠

九合一選舉及10項公投結果出爐後，民進黨主席蔡英文宣布辭職，行政院長賴清德和總統府祕書長陳菊也接連「對外」宣布要為民進黨敗選辭職。賴清德和陳菊都是民進黨內「天王級」人物，在政府中更位居中樞要職，敗選後迅速請辭，也預示了將會「演出」慰留的戲碼。

行政院長請辭即是內閣總辭，將牽動整個民進黨執政團隊，賴清德理應與蔡英文商談後再對外宣布，但他卻選擇採「低規格」方式，在個人臉書宣布已向總統口頭請辭。由此以觀，其實賴的真正目的只是對外表示他知道「理應」為敗選負政治責任請辭，而慰留就交給總統來宣布。陳菊對外宣布請辭的時間比賴清德晚23分鐘，一樣是透過個人臉書發布，不同的是，陳透過幕僚表示辭意甚堅，辦公室已開始打包，然而，陳菊的目的也只在於對外「表個態」。

4年前國民黨在九合一選舉開票完成確定大敗後，行政院長江宜樺即刻向總統請辭並獲准，理由是選舉結果顯示政府的施政未能獲得民眾的滿意，他必須負起政治責任。4年後同樣是九合一選舉大敗，但賴清德請辭後卻接受了慰留，理由則是「政務推動不中斷」和「穩定政局」。賴清德已成為史上第一位因「負政治責任」請辭，卻又接受慰留的行政院長，而「政務推動不中斷」只是遁辭，真正理由應在穩定民進黨敗選後的可能動盪。

此次大選所綁的10項公投議案中，多項如以核養綠、東奧正名、反深澳電廠、反核食和反空汙的投票結果，都是對政府的政策表達明確的否定；加以1個多月前的普悠瑪事件，賴清德竟謂屬事務官的台鐵局長請辭已「負政治責任」，顯然民進黨執政團隊視「黨內穩定」要高於政務官負起政治責任的風範。

陳菊並未兼任民進黨職務，總統府祕書長為政務官亦可輔選，但她在選戰中似扮演了總綰兵符的角色。民進黨的林濁水說得明白，陳菊在實際權力運作上與蔡英文、賴清德並稱「鐵三角」，政務、選務都深度介入，理應為敗選負責。林濁水的話似乎意味了陳菊為謠傳中的「地下總統」，更突顯了蔡英文的領導力薄弱，才用陳菊以「內務府總管大臣」來協助統領天下。

中南部發生「823泡戰」後，陳菊既坐鎮高雄「協助救災」，又在選戰炮火交織下四處助攻，讓她可能成了史上「外務」最龐雜的總統府祕書長。然而，總統府祕書長的法定職權在於主管「元首權」的儀節性事務，以及與總統處理公務有關的後勤庶務管理，故可以「令不出總統府」來形容。

因此，陳菊因敗選辭職固然唐突，但若因其角色錯亂而請辭，倒也算是負政治責任。只不過，林濁水所謂「鐵三角」合演的請辭和慰留戲碼，卻已顯露出蔡英文統領黨、政在用人上的困境。（作者為民主文教基金會執行長、世新大學兼任副教授）

(中國時報)