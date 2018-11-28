修補錯誤政策 啟動復原工程

2018年11月28日 04:11 中國時報 王如玄

今年九合一大選，民意海嘯席捲全台，讓執政者無力招架，此結果並非偶然。回顧這兩年多來的紛擾不安，執政價值已被政治私有化，為鞏固政黨權力，民進黨政府將經濟民生放一旁，當社會不穩定、明日飯碗不知在何處時，社會草根的力量被喚醒，透過選舉過程，展現民主，那也是堆積已久的民怨情緒出口。

本次選舉有以下極具意義的指標，那也是未來無論哪一個政黨皆必須如履薄冰之處：

一、女性參政更往前邁進。這次有7位女性縣市長當選，更形成東海岸女力連線，相當不容易。社會倡議女性參政20幾年，這次人民看見不一樣的候選人，主打的政見更貼近市井小民最在意的教育、環境及婦幼安全議題。此次選舉對女性參政將有更多的鼓舞，可正向翻轉政治文化。

二、顯現中間選民的力量。中間選民不藍不綠、不統不獨，不受政黨左右、不受民粹搖擺，他們在意的是誰能讓他們的經濟穩定、衣食無虞，孩子看得到未來，呼吸的空氣健康，司法可以為民伸張正義。政治人物無法滿足他們的需求，就得下台。

三、操作統獨議題已然失效。每逢選舉，民進黨總打著「愛台灣」品牌，以意識形態操弄社會的分化，但這次顯然已經失靈，當人民都吃不飽了，政治顏色和統獨對立只會讓人民更反感。

四、選擇性改革和轉型正義終失民心。政府推行的年金改革撕裂社會各階層；用人只看顏色，破壞文官制度；選前一套，選後一套，執政雙重標準。此次選舉結果正如蔡總統於2014年地方選舉勝選時所言，「一個政府如果不站在人民這一邊，人民隨時會把交付給我們的權力收回去。」

五、民意如流水，重要的是拚經濟、顧民生，提出好政策。隨著台灣的民主發展愈臻成熟，握有國家社會資源的權力者不能只走政黨惡鬥的偏鋒，人民要的很簡單，誰能解決每天日常的柴米油鹽醬醋茶等民生問題，人民就投給誰。當然，政策不能只是口水紛飛，誰能落實執行，人民也會在下次選舉時給予回報，督促從政者不能有所怠慢。

選舉總不免硝煙瀰漫，但在選舉落幕後，無論朝野、中央或地方，最重要的是，要盡速修補這兩年多來因為錯誤政策而造成的國家分裂，啟動社會復原工程。畢竟權力只是一時，但人民卻是永遠的。（作者為華夏社會公益協會理事長）

(中國時報)