2018年11月28日 04:11 中國時報 彭懷真

我10月26日在本報撰寫〈公投法轉得了大人嗎？〉對公投的諸多事項提出警告，但中選會這次所犯的錯誤比我預測的更嚴重，導致選舉發生嚴重缺失，甚至台北市都可能要重新選舉。

中選會主委陳英鈐在選舉事前無法預料問題，當天無法因應，當晚拿不出對策，更延遲到星期日凌晨4點半才召開記者會，還滿口辯解，毫無誠意，當然於事無補，不到12小時就下台了。他讓台灣上千萬的選民經歷了最複雜的一次選舉，每一個選民都排更久的隊伍才可投票，即使每個人只多花半小時，也是天文數字。選務人員更是辛苦，許多人都累癱了。因為管理者的規畫不當，「勞民傷財」又滋生民怨。

孫中山對政治給予最簡單的定義：「管理眾人之事」，中選會是選舉事務的主管機關，管理選舉事務。管理的本質絕非增加麻煩，而是要找到「省力法則」。組織的運作總是不自覺地走向複雜之時，管理者要設法「減」，使事情簡化，使流程簡化。

如何減呢？首先是主管要有清楚簡單的目標。中選會的目標是公正公平順利完成選舉，而不是為政黨服務或是增加紛擾。很可惜，陳主委一心一意保障民進黨的利益，卻忽略公民的聲音。

減是減大眾的時間，方法是主管要先「加」，增加自己付出的時間，尤其是溝通的時間。能掌握問題的邏輯又勇於擔當的主管，願意負起溝通的責任並且持續溝通。自己多花時間，總比眾人都多花時間來得好。如果中選會的主委、副主委能在內部就先溝通，如果能請教有經驗的前輩，如果能與各相關單位討論，設法找出最簡化的流程，選舉絕不至於如此混亂又惹出眾多的爭議。

第三，與眾人有關的事務更需多方演練，選舉之前應先實際演練排隊的狀況，模擬各種選民人數的排隊情形，精算各種狀況可能花費的時間，就最糟糕的情況來安排，例如假定許多選民不知道如何投票，又如大排長龍時的策略，然後調整作法。

牽涉到選舉的事，必然是萬方矚目，此時當然要由有經驗的人來處理，但如同我之前所提醒的，大批選務人員都是生手，欠缺經驗又不敢負責，因此採取保守的作法，欠缺應變、欠缺彈性。即使知道數以百計的選民都在排隊，也無應變計畫，甚至不知道拿出一些椅子讓選民來坐。

這幾個月，中選會不斷製造新的狀況，惹出新的爭議，內部成員疲於奔命，卻總是換來愈來愈多的指責。但這單單是中選會錯了嗎？陳英鈐錯了嗎？更根本的原因是挑錯了人選、弄錯了目標、選錯了方法，這樣看來，大選荒腔走板，還是應該由挑選陳英鈐的蔡英文來負責。（作者為東海大學社會工作學系副教授）

(中國時報)