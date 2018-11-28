高乘載管制 學者籲3人改4人

國道連假實施高乘載管制，效果不彰，運輸學會建議，高乘載人數由3人改4人，並取消20公里免費里程。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

國道每逢連續假期就會被蜂擁而入的車潮塞爆，交通部高公局這兩年不斷嘗試新措施，今年中秋節更試辦連假前、後一日的6至15時國道5號全線暫停收費，但效果相當有限，中華民國運輸學會提出建議，增加高乘載人數為4人、取消20公里免費里程。高公局回應，要再考量實務面是否可行，內部會再做評估。

現行3人制效果不彰

運輸學會指出，高乘載管制的時間帶與人數上，必須進行更縝密的研析，以達到分流與減量的效果，依2014至2018年春節小客車使用國道的乘載率來看，3人以上占比約90％、4人以上占比約69％，因此現階段採取的3人以上高乘載措施，效果甚難顯著，建議仍應持續蒐集各次連假的乘載率調查，研議是否再提升管制人數。

差別費率措施方面，除現行依車種採差別收費之外，建議可依不同方向的交通需求差別，採取不同的費率標準，以有效反映若干外部成本，達到以價制量的效果。運輸學會建議，交通部應以50公里為起碼里程，實施單一費率收費制度，降低短途旅次使用國道的比例，從2019年度的連續假期開始試行，再擴大至一般假期的周末，最後落實到平日，循序漸進推動。

50公里為起碼里程

而連續假期進行匝道封閉時，應以匝道群的概念整體思考，若一塊區域內有多處交流道，且平面替代道路交通狀況尚佳，即可考量採用配對方式封閉匝道。運輸學會呼籲高公局檢討全台都會區的交流道條件與需求，未來進行分區匝道封閉管制。

高公局副局長吳木富表示，尊重學者的提議，不過高公局也要考慮實務上的困難，例如增加高乘載的門檻，可能造成駕駛趕在高乘載前出發，造成國道塞車更嚴重；另取消20公里免費里程、交流道封閉等措施，要再評估。

(中國時報)

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