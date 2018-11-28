流感疫苗接種率 嬰幼兒少5萬劑

2018年11月28日 04:11 中國時報 陳志祥 ／台北報導 ／台北報導

今年10月以來的流感季施打疫苗踴躍，打到疫苗短缺，只有「滿6個月至3歲以下」族群接種率「倒退嚕」，接種率比去年減少5萬多劑，醫師警告流感季初期重症與死亡是老人，嬰幼兒是流感季後期「重災區」，應該趕快完成疫苗接種，獲得及時保護。

國內上周類流感門急診5萬3623人次，新增3例與流感死亡病例，分別為中部2例、東部1例，年齡介於66歲至84歲。疾管署防疫醫師林詠青表示，3人都有慢性病史、未接種流感疫苗，2人感染H3N2、1人感染H1N1。

去年同期流感重症為45例、死亡6例，今年在疫苗病毒株吻合下，仍有79例重症、8例死亡，死亡者多是長者，重症與死亡數是5年來同期排名第2，僅次於2016年。

目前0.25ml幼兒型疫苗接種只有20萬787劑，比起去年同期25萬4902劑，足足少了5萬4115劑，台大醫院小兒部醫師李秉穎表示，嬰幼兒、學齡前幼兒與新手爸媽趕緊接種流感疫苗，流感疫情會在元旦至舊曆年達到高峰。

李秉穎強調，5歲以下幼兒得到流感產生重症比例很高，尤其病毒發生突變時，現在流感季初期的死亡與重症是老人家或有潛在疫病者，可是到了流行後期小孩得到重症病例會上升。

由於出生6個月內嬰兒無法接種疫苗，需要父母接種疫苗保護嬰幼兒的健康，李秉穎表示，其實孕婦應該施打流感疫苗，根據研究，孕婦接種疫苗產生的抗體會優先轉給胎兒，使得胎兒出生6個月內都有保護力。

流感還沒流行、腸病毒卻攀升，上周腸病毒門急診共有1萬700人次，而且新增1例2歲男童感染克沙奇A10型腸病毒併發重症病例。疾管署副署長莊人祥強調，隨著天氣轉涼，疫情應會下滑。

(中國時報)