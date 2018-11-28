春節離島機票 訂位3日內開票

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中國時報
／台北報導

明年春節連續假期多達9天，交通部民航局昨日宣布，澎湖、金門、馬祖3條離島管制航線，將提供2824架次、計23萬8824個座位數，自12月11日晚間6時起陸續開放訂位，而這次機票開票期限有做調整，民眾要注意訂位3日內完成開票。

2019年春節假期自2月2日至2月10日，民航局規畫1月31日至2月11日為航空疏運期，共計12天。民航局指出，春節假期仍以航空旅運需求較大的澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司均已規畫加開班機及放大機型因應需求，並統一納入訂位管制。

澎湖、金門及馬祖管制航線航班，將分別於今年的12月11日、12日及13日晚間6時至8時，開放受理旅客電話訂位及網路訂位購票。

民航局表示，以往澎湖、金門、馬祖航線會分成3天陸續開放訂票，開票截止日則定在同一天；今年規定稍做修改，從訂位日起（含當日）3日內必須完成開票，讓航空公司儘早掌握旅客訂位情形及加速清艙作業，以利規畫後續加班機運能。

各航線運能方面，澎湖航線1442架次，計11萬1262個座位數；金門航線1202架次，計11萬5222個座位數；馬祖航線180架次，計1萬2340個座位數，後續將視需求規畫第二波加班機。

民航局建議，春節期間尖峰日期及時段的航班需求大，不過依往年經驗，離峰航班多仍有空位，為省除民眾訂位及等待候補機位的時間與辛勞，民眾無法取得首選航班機位時，可考慮其他次佳日期或離峰時段優惠機票航班。此外，居住本島的家人，也可安排離島鄉親來台團圓，免去訂位困擾還可避開擁擠人潮。

(中國時報)

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