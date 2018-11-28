奈米生物家李利 加入陽明大學

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中國時報
／台北報導

鮭魚返鄉！國際奈米生物專家李利離台44年，近日以「玉山學者」的身分加入台灣陽明大學，準備將他在美國研發的奈米生物晶片技術帶回台灣。另外陽明大學社區健康照護研究所，今年也迎來兩位在社區照護與高齡健康享有盛名的學術夫妻檔何薇莉（Valerie Holton）與何德榮（James Hinterlong）。

李利Helen C. Kurtz為美國俄亥俄州立大學化學與分子工程學系講座教授、國際奈米材料專家。李利受訪表示，他是土生土長的基隆人，44年前服完兵役赴美攻讀博士後一直留在美國發展，專攻國際奈米材料。

李利去年曾與俄亥俄州立大學研究團隊開發出一種「組織奈米轉染」的奈米晶片，在動物實驗中把有特定遺傳密碼的奈米晶片放在皮膚上，並透過微小電流將DNA、RNA注入，改變晶片下方的細胞，例如把皮膚細胞轉變成血管細胞，加速表皮傷口癒合。這可以用於偵測癌細胞釋放的奈米顆粒，有助於早期發現癌症。

李利坦言，其這次回台也曾猶豫過，因為台灣輿論對玉山學者的批評，例如薪水比一般教授高，且只有國外回來才能拿等等；但李利強調，他在美國的待遇是比玉山學者高，且這是普遍的狀況，「幾乎不可能有人是因為玉山學者的加給才回台」。

李利這次回台正好退休，並將捐出部分薪資回饋給學生，這是他人生第一次在台灣有正式工作，非常希望在自己還可以做點事情的時候，對台灣生醫產業與教育做出一些貢獻，把專長回饋故鄉。

(中國時報)

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