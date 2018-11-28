蔡依林出輯挖醜陋自我

2018年11月28日 04:11 中國時報 許雅淳 報導

蔡依林戴上「真理之口」紅脣飾品，配上無辜眼神，很具有衝擊性。

蔡依林（Jolin）暌違樂壇4年，將於12月推出新專輯《UGLY BEAUTY》，新作品回歸內心層面。她籌備新專輯2年都在鬼打牆，聽很多Demo都不合理念，最後決定自己創作，從台北到曼谷，甚至遠征斯德哥爾摩，動員近百位跨國音樂人，體驗到與世界各地的音樂人關在錄音室1周，並創作了6首新歌。

Jolin為配合新專輯11首歌曲主題，邀請時尚圈當紅攝影師ZHONG LIN及曾被Gucci點名合作、還被全球時尚界評選為新時代十大影響力人物之一的名造型師yii，打造11套怪美風格的造型。她日前連續2天、超過24小時的拍攝過程中，穿梭在11個場景及11種角色設定中，她直呼： 「快人格分裂了，但演得很爽。」

沒一百分就自責

在首波預購視覺中，她戴上誇張的「真理之口」紅脣飾品，配上無辜眼神，相當吸睛，「『真理之口』，象徵很多想講卻講不出來的言語，脆弱的眼神代表我理解你的心情，因為我也曾經是這樣。」

而近年對心理學有興趣的Jolin，透過心理學師榮格的書，挖掘內心世界，「以前是沒有做到一百分，我就會很自責，我覺得我是一個不值得一提的人。」並提到「面對自己Ugly的一面就是情緒的一環，當你開始面對它之後，獲得的反饋是很美好的、更多的愛與同理心。」

她昨也發文：「我要掀開的是藏在完美表面背後所有的醜陋。窺探那些我曾費盡全力埋葬起來的情緒。」讓歌迷萬分期待。Jolin新專輯《UGLY BEAUTY》怪美精裝版12月5日將於全省7-ELEVEN及各唱片通路開始預購。

(中國時報)