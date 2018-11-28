愷樂高衩曬性感 小豬嫌辣催收斂

愷樂新造型相當多變又不失性感。

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中國時報
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愷樂將推出全新EP《泡泡糖》，日前拍攝宣傳照挑戰白色高衩連身衣，沒想到卻被老闆羅志祥（小豬）嫌太性感，要愷樂「收斂」一點，她笑說：「羅老闆看了覺得太辣了，希望我收一點，後來有搭配了紅色蓬裙，我覺得看起來更有氣勢！」

愷樂在上張EP露美背，這次改露腿，她每次發片都會變瘦，近來忙工作及練舞，又瘦了3公斤，159公分的她，現在體重約44公斤，她打趣說：「我每次發片都會瘦到冒出馬甲線，應該算是發片限定。」

拍MV狂嚼泡泡糖

她希望在造型上挖掘自己心中的小惡魔，這次化身蕾絲雷鬼女伶，先是惡作劇使用芭比娃娃的頭髮在人體模型上作畫，還將10多個芭比娃娃變成頭上的髮飾，她躺在攝影棚地板上連拍了2個多小時，一度快累到睡著，但仍難掩興奮，「我小時候就收藏了好多芭比娃娃，這次拍攝宣傳照覺得很開心，造型更有種古靈精怪的感覺，我真的很喜歡！」

為配合新歌〈戀愛泡泡糖〉，愷樂這次拍攝宣傳照或MV，每個造型都要狂嚼泡泡糖，讓她忍不住哀嚎：「我一天最多吃20幾顆泡泡糖，嘴巴都痠了！」而小豬為了力挺她，也在臉書放上自己吃泡泡糖的照片替她宣傳。

愷樂半年來積極上舞蹈課、歌唱課，把自己調整到最好狀態，對於搭上年末發片潮，她笑說：「現在心情非常的興奮，很珍惜這次的機會，希望各位天王、天后們可以高抬貴手！」

(中國時報)

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