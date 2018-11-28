孟庭葦提告前夫公然侮辱

2018年11月28日 04:11 中國時報 蔡琛儀 報導

孟庭葦昨出示昔日被張志鵬家暴的驗傷單。

孟庭葦上周被爆曾婚內出軌女助理，更因此和前夫張志鵬扯出金錢及房產糾紛，2人在網路隔空交火。孟庭葦27日再度透過律師，出示當年張志鵬寫的家暴切結書、被張志鵬家暴時的驗傷證明、離婚後的保護令、空頭支票和簡訊等，向前夫提出恐嚇、妨害祕密、公然侮辱、毀謗之告訴。

孟庭葦針對張志鵬對她的指控列出5點，一一做出回擊，她表示張志鵬的爆料內容皆為謊言，她出示的驗傷單上寫著在101年8月7日深夜被張志鵬打耳光及雙手，造成左耳耳鳴及左上臂、右手瘀青；保護令判決書上也寫出，張志鵬曾在102年1月4日想強行帶走孟庭葦。

稱借前夫數千萬元

她也指控，張志鵬曾將她的演出報酬挪為償還自己欠債之用，金額高達數千萬元，她還曾以自有房產設定抵押權借款百萬元供張私人使用，但離婚至今張一毛未償，分期付款都由她負擔，她迄今仍持有多張張志鵬開立之空頭公司支票未兌現；而針對張志鵬表示當時買房子都登記在她名下，她則說台中房子原本就是她的，因離婚時張仍積欠她不少錢，主動提議幫她付房貸來償還。

她表示，無償讓張志鵬住進台中房子棲身，但後來趕不走他，無法將房子出租負擔財務黑洞，他在家裡裝監視器，且離婚後又陸續向她借錢，已達數千萬元，後來更停繳房貸。去年張志鵬曾傳簡訊給她，要她「給我一個機會證明給你看我的變化」，如今兩人卻撕破臉，更將對簿公堂，令人感嘆。

(中國時報)