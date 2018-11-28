《男神女神》掉漆 白家綺節目喊卡

白家綺（左）與劉軒主持《男神女神在身邊》，1個半月節目就驚傳收攤。（取材自臉書）

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中國時報
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白家綺和胡瓜主持的民視《台灣那麼旺》26日驚傳停播，昨又傳出與劉軒主持的東森超視《男神女神在身邊》，播出僅1個半月也在14日悄悄收攤。民視表示：「只是改變型態，且主持人、節目名稱都沒變，並不是停掉。」東森超視則證實《男神女神》已收攤，同時段播出《綜藝大熱門》外，也將於12月1日播出阿KEN、陳漢典、Lulu等主持的新節目《公主我來了》。

外傳《台灣那麼旺》製作人孫樂欣遭換掉，孫以「由民視統一發言」為由不便回應，民視強調，「製作人沒有換不換的問題，只是把外製改成自製，未來還是有合作機會。」隨後民視也發聲明稿表示：「節目自2016年5月28日開播，由欣享娛樂孫樂欣製作，感謝製作單位134集的付出。」

《男神女神》工作人員則爆料，節目收掉是製作單位的問題，「首播錄製前定裝就發現妝髮以及內容設定都很不專業，最後白家綺經紀公司只好自掏腰包，找了熟識團隊來幫忙，才順利把第1集錄製完畢，因不可能每集都再花錢找妝髮，最後經紀公司還出面跟製作單位反應。」

工作忙完將待產

白家綺所屬的星之國際經紀公司表示「2、3個星期前有被通知暫停錄影」，透露白家綺雖對節目停掉感到失落，但目前忙拍戲與主持，工作告一個段落會專心在家待產。

(中國時報)

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