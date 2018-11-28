打趣温貞菱太貴 佼佼：可找孟耿如

温貞菱化身電影大使，推薦學生投稿參賽。（盧禕祺攝）

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中國時報
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黃子佼(左)

由中華電信主辦、台北市電影委員會合辦的中華電信MOD微電影金片子創作大賽，27日舉行頒獎典禮，由黃子佼主持、温貞菱擔任大使，參與作品達316件，影委會副主任委員暨總監饒紫娟表示，金片子迄今已是國內短片獎金最高之競賽活動；黃子佼形容金片子儼然成為台灣第4金頒獎典禮，同時是明年金馬的前哨戰。

演出《生生》、《人面魚：紅衣小女孩外傳》的新生代演員吳至璿，憑作品《飛》獲得校園組優選獎，他領獎時說：「謝謝家人支持我演戲，謝謝我的老師讓我請那麼多假出來拍片。」黃子佼回憶以前唸世新大學的時候，電影課老師是蔡康永，「那時候我已經出道，感謝蔡老師上課放2小時的電影，讓我好好補眠。」而演員張捷跟黃河合拍《真的》，獲企業倫理普拉斯獎貳獎，黃河說：「大家很幸運也很倒楣，台灣拍片很辛苦要努力。」

難忘俄羅斯驚魂

温貞菱從去年參賽者晉升為今年的大使，黃子佼藉機推薦：「現在拍温貞菱太貴的話，找孟耿如也可以。」也自薦說典禮缺表演嘉賓，可惜自己新專輯的歌29日才能曝光，不然就邊主持邊軋一角打歌。

温貞菱在俄羅斯待10個月，練就一口流利俄文，她舌頭超有天分，困難的彈舌發音一點就通，旅俄期間遇上不少恐怖事，像是抵達俄羅斯的第1個月，就發生亞洲女性分屍案，事發地點還在她住處附近，也曾在地鐵被醉漢跟蹤過，導致她過了晚上6點幾乎不再出門。

(中國時報)

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