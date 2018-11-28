池端玲名 充實自我不寂寞

池端玲名舞台表現多元，新EP再次以歌聲傳達成長心境。(粘耿豪攝)場地提供唐點小聚

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中國時報
專訪溫博鈞

身兼模特兒、歌手、演員數職的日本藝人池端玲名來台發展3年，認識她的人也增多，回顧這段時光，日前剛過31歲生日的她露出滿足的笑容：「我感到很開心，很享受每一刻。」

池端玲名說：「常有人問我，最喜歡哪種類型的表演，我什麼都會，卻不算突出，但我自己覺得不管哪個領域都會有互通、連結的部分。」她接著說：「唱歌時需要用到演技帶出的感情、時尚演出與音樂密不可分，對我而言，與其特別強調哪一項，成為一個特別的存在才是有意思的。」

新歌有個特別的曲名〈一百〉，是她在台灣工作與生活寫照，她不嚮往演藝圈複雜的人際關係，「現在31歲，開始知道誰對自己最重要、最該珍惜。」她說：「在台灣交友比較傾向一群一群行動，如果打不進圈子，我會感到落寞，所以有時我寧願一個人、跟自己相處，運動、看電影，當作是自己的投資，最不寂寞。」

她日前推出寫真，是至今最大膽的嘗試，甚至化身美人魚，在東北角海岸海灘上展現性感風情，不過拍攝當天氣候不佳，猛浪不斷打上岸，「好幾次我跟攝影師都就緒，身後就一陣大浪衝來撲得我全溼了，妝髮也要重整，不過拍出來卻意外地有另一種韻味！」

頻繁回日本演出

她最近頻繁回日本參加戲劇演出，有機會便和圈內好友見見面。在SNS上常見到她和好友新木優子兩人合照，因演出《來到少女雜誌的編輯君》也和千葉雄太成為好友，今夏剛結婚的三浦翔平與她合作《有喜歡的人》，聽到她同時在台灣工作時驚呼：「好厲害啊！」傳奇歌姬山口百惠的兒子三浦貴大也跟她合演新片《栞》，「三浦貴大非常想學中文，常問我怎麼學、用什麼課本，還問我能不能幫他上課！」

(中國時報)

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