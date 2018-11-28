2018年11月28日 04:11 中國時報 陳張眾 報導

ZENITH PILOT Type 20 Extra Special 40 mm青銅腕表藍色面盤款式，19萬8400元。（ZENITH提供）

ZENITH Defy El Primero 21湛藍腕表，具備雙擒縱結構，38萬4000元。（ZENITH提供）

ZENITH Defy El Primero 21午夜黑陶瓷腕表，51萬2800元。（ZENITH提供）

ZENITH Defy Classic Range Rover限量版腕表，限量200只，23萬5000元。（ZENITH提供）

無畏大膽嘗試的東明相，將樂觀勇敢的人生經歷，投射在戲劇演出中，戴ZENITH PILOT Type 20 Chronograph Ton Up Black計時腕表24萬8300元。（服裝提供／Giorgio Armani、攝影／JOJ PHOTO）

曾演《練習曲》等多部電影的演員東明相，一談起他的舞台劇處女作、果陀《悲憫次神的兒女》，就有停不下來的話題，依照自然節奏進行的對話中，甚至完全忘了他聽損者的身分，直到他清晰地說出：「我必須要放掉我聽損的模式，刻意去跟你們用說話的模式（溝通），成就了你們，方便了你們，卻為難了我們自己。」做為健聽的一方，難免會因不經意產生的理所當然感到尷尬，但東明相在《悲》劇中的奧倫一角，正是把他現實中遭遇的生命拉扯放大至舞台上。

困難中尋找破口

對東明相來說，舞台劇是截然不同的挑戰，在舞台上除了要用手語與女主角王曉書對戲，還要同時開口講給觀眾聽，撐起聽損者和健聽者間的橋梁。而要不被干擾地同步穿梭於兩種語言間，又要為了突如其來的狀況做出臨場反應，有壓力是必然的，但他仍只坦然地撂下一句：「（人生）不可能擁有絕對的安全感，必須要有一個突破。」

爽快發洩反抗情緒

東明相的人生，彷彿就是在這重重困難中尋找破口，擊碎健聽人先入為主的刻板印象，「現在的觀眾還沒有那麼全面性，要花一點時間去改變他們的想法，改變他們太固執的狀態。」通過這次的舞台劇，他也成就了心底演員的另外一個境界，劇本裡面宣洩性的反抗橋段，亦小小滿足了他發飆的欲望，更半開玩笑地說：「現實生活是沒辦法罵人的，把不愉快的狀況用在舞台劇上，滿爽的。」

他勇於大膽嘗試的精神，就像鏡頭前所佩戴的ZENITH Defy系列表款字面上的含義一般，充滿無限挑戰。承襲品牌革命性表款Defy El Primero 21計時碼表的優良傳統，全新Defy Classic系列融合優雅和運動風格基調，簡約大三針搭配未來感十足的鏤空表盤，別具當代氣息。另屬PILOT家族的計時表款，則以仿舊精鋼表殼及El Primero導柱輪自動計時碼表機芯，向重機騎士們的不羈靈魂致敬。

(中國時報)