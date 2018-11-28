獎季時尚開跑 瑞秋驚拎艾瑪人頭上台

《假如比爾街能說話》女星琪琪萊恩，穿miu miu亮片禮服配卡地亞珠寶，在紅毯上相當耀眼。（CFP）

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中國時報
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《騎士》大陸女導演趙婷一身花洋裝現身頒獎典禮。（東方IC）
艾希費雪以《八年級》獲得最佳突破演員，她穿A.L.C桃紅色褲裝搭Stella Luna黑鞋，手拎著Kate Spade New York包，襯托青春洋溢。（東方IC）
《牧師最後的誘惑》伊森霍克的灰色西裝，讓48歲的他看起來穩重知性。（CFP）

電影獎季正式開跑!哥譚獨立電影獎（GIFA）於美國時間26日在紐約舉行，最佳整體演出獎頒給瑞秋懷茲主演的《真寵》，她穿了Michael Kors Collection的黑白串珠花卉印花禮服，簡單大方，瑞秋手拿同戲女王奧莉薇亞柯爾曼與爭寵對手艾瑪史東人像上台，象徵3人戲內爭寵，戲外卻面合心也合。

男星伊森霍克以《牧師最後的誘惑》勇奪影帝，影后則是恐怖片《宿怨》的澳洲女星東妮克莉蒂，兩人都往入圍奧斯卡邁進一大步。拿下最佳突破演員的艾希費雪只有15歲，手拎Kate Spade New York包，展現青春無敵；入圍同項目的琪琪萊恩雖沒拿獎，但miu miu禮服配卡地亞珠寶，看得出已獲得精品壓寶，閃亮到令人無法忽視。最佳電影則由執導《騎士》的大陸新銳女導演趙婷奪得，趙婷一掃過往樸素，以大花洋裝出席領獎，不只喜氣還增添了中國風情。

(中國時報)

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