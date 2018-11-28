米蘭耶誕城 整點燈光秀

2018年11月28日 04:11 中國時報 石欣蒨 報導

統一時代百貨台北店的VINCE CAMUTO時尚尖頭造型細跟鞋，原價4980元，特價3680元，限量30雙。（統一時代百貨台北店提供）

統一時代百貨台北店的ICU agnes b.經典墨鏡，原價5100元，特價3280元，限量6支。（統一時代百貨台北店提供）

廣三SOGO的STEVE MADDEM漆皮尖頭中空內腰高跟鞋，原價4280元，獨家價3299元，限量20雙。（廣三SOGO提供）

廣三SOGO的紀伊國屋書店日本進口耶誕造型燈箱，原價946元，特價757元。（廣三SOGO提供）

統一時代百貨台北店的ELISA GEMS銀白珍珠耳環，原價4980元，特價3480元。（統一時代百貨提供）

一年一度的耶誕佳節將到，各大百貨業者都準備好耶誕裝飾及優惠，搶攻年末最後一波商機；統一時代百貨台北店今年迎接第4年的「愛Sharing」，打造以米蘭為主題的耶誕城，採用米蘭教堂的窗櫺與彩繪花窗元素，以70片花紋、逾25種顏色燈串，為耶誕樹「Purple Wish」妝點，平安夜當晚6時半也將再次舉辦點燈活動，而12月25日前每日晚上6時至9時都將有整點燈光秀，為信義區營造濃厚的耶誕氣氛。

愛Sharing 滿3000送300元

另外，為了回饋會員，12月8日下午憑滿額發票可享用「歐風茶會Purple Day」餐點之餘，晚上更有魏如昀、陳勢安助陣的「米蘭時尚夜FASHION SHOW」，聯合館內11大品牌全面7折起，更首度開放邀請50位APP會員參與，只要APP線上扣除會員點數600點，即可獲得電子入場券。

而今年統一時代百貨台北店的「愛Sharing」檔期即日開打，12月25日前行動會員APP限定獨享10％回饋，單筆消費滿3000元送300元電子抵用券，12月6日至12月9日限定4天更推出11大銀行最高4％回饋優惠，總計高達14％的回饋直逼周年慶，另聯名卡將於12月10日至25日持續加碼，累計刷滿5000即送百元商品抵用券，讓消費者年末把握機會購物。

廣三SOGO 完成任務得禮物

台中廣三SOGO則以「音樂盒」、「許願」為概念，打造了大型的禮物音樂盒來迎接耶誕節，同時12月25日前推出「尋找奇蹟」互動遊戲，完成任務即可換耶誕小禮物，另外首波耶誕優惠也即日開打，12月26日前祭出服裝7折起之餘，全館滿3000元送300元廣三SOGO商品禮券、指定櫃位滿萬送500，27日前名品珠寶享滿5000送500優惠，另外化妝品滿2000送200之餘，當日持Smart Card消費滿8000元以上再送餐券、快煮壺。

(中國時報)