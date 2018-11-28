試車報告－運動皮卡發燒 越野力強悍

2018年11月28日 04:11 中國時報 陳大任 報導

美國一名醫護人員「the_pandra」在IG貼出自己被火燻黑的TOYOTA Tundra。（擷取自autoblog）

VW Amarok V6今年作為「IRONMAN Taiwan國際鐵人三項賽」前導車與計時器。（福斯商旅提供）

1.儀表控台內建有SYNC 3娛樂通訊整合系統。（陳大任攝）

2.排檔座上可選擇2H、4H、4L及鎖定差速器。（陳大任攝）

3.駕駛座椅型為舒適取向，兩側腰靠支撐性佳。（陳大任攝）

4.後座空間略窄，但椅背可向前傾倒放置物品。（陳大任攝）

受惠法規鬆綁加上戶外休閒活動興起，運動皮卡成為近年最夯的話題車種，連租賃業者也將皮卡納入租賃的車單之中，剛落幕的縣市長、議員選舉，更可看到車身高大的Ford Ranger載著候選人拜票、謝票。運動皮卡在國內車市的銷量雖然不大，卻是少數持續成長的類別。

Pickup（皮卡）不僅外觀看起來相當強悍，骨子裡更有扎實的越野能力，最近美國加州發生大火，一名醫護人員為了協助同事將病患、醫療器材從災區撤離，他駕著TOYOTA Tundra衝進火場，車身因受高溫燻黑、燈具變形卻能安然脫困，照片在網路傳開，TOYOTA官方還贈車表彰他的義行。

福特六和去年引進Ford Ranger，今年推出New Ford Ranger，搭載全新2.0L Bi-Turbo柴油雙渦輪引擎、十速手自排變速箱，馬力及扭力提升外，內裝質感也同步提升，並大幅增加行車靜肅性，創造豪華車等級的車室寧靜度。今年銷售累計達1284台，較去年同期賣得還多。

本報去年曾試駕過搭載3.2L TDCi柴油引擎的Ford Ranger，當時即對其強悍的越野能力留下深刻印象，包括800mm涉水能力、950kg載重能力及3.5噸拖曳能力，今年New Ford Ranger引擎排量雖然較小，但213hp/51kgm的最大動力卻表現更強，而且載重能力更佳，可達985kg。

看好皮卡商機，福斯商旅去年起引進Amarok車系，最近則繼Highline、旗艦款Aventura外追加Comfortline車款，並以139.8萬元切入市場。另外，AVIS安維斯租車今年也將New Ford Ranger納入租車服務，即日起至12月31日，會員可享平日7折及假日8折優惠。

(中國時報)