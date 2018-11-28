超商點數換購潮 來趟極光之旅

2018年11月28日 04:11 中國時報 吳奕萱 報導

全家APP會員突破800萬人，明年3月底將重新計算，換購速度要快。（全家提供）

全家集點商品「玩美IDOL美腿機」，2000點加價9580元換購，50萬點免費換。（翻攝官網）

7-11 OPENPOINT300點可抽「愛．Sharing」米蘭版限定馬克杯（5款1組）。（7-11提供）

OK年度會員加碼抽，最大獎為價值15萬元的日本HONDA馬卡龍重型機車。（OK提供）

全家換購推出1000點半價專區，1000點熱美式大杯特價23元。（全家提供）

年底會員點數進入兌換高峰，民眾最常出入的超商成為詢問焦點之一。目前全家APP會員數為超商業最多，已突破800萬，預計明年成長至1000萬人，點數最高可免費兌換北歐極光之旅、日本九州旅遊團等；7-11的OPEN POINT可獨家兌換航空哩程；OK超商舉辦會員大抽獎，最高可免費獲得15萬元的馬卡龍重機。

全家88萬點換九州遊

全家年度會員點數將於明年3月底到期，近來掀起換購潮，如民生用品衛生紙、鮮食麵包、公益捐款等都是熱門選項，亦可「點數換現金」，3000點能兌換10元購物折價券，另有美腿機、詩肯柚木等實用性商品加價購。此外，最高還可以999萬點免費換冰島極光之旅、88萬點換九州佐賀4日遊，吸引公司行號大戶。

7-11 OPENPOINT目前擁300萬名會員，部分點數也將於年底失效，每300點可折抵現金1元，較特別的是它可獨家兌換亞洲萬里通、華航、長榮及ANA的航空哩程，除了換咖啡為大宗外，近來配合統一耶誕活動「愛．Sharing」，用OPENPOINT300點也可抽米蘭版限定抽馬克杯或方盤組。

OK每周抽萬元購物金

OK超商慶祝APP滿周歲慶，推出「會員加碼抽」，共高達85項獎項，包括每周抽1萬元購物金、價值15萬元的日本HONDA馬卡龍重型機車、台塑加油金5000元、OK禮卷500元，及信義威秀電影票等，以抽獎方式進行會員年度回饋。

萊爾富當年度累積的Hi點，皆能兌換至次年年底，並將於12月5日開放「會員Hi點折抵現金」，雲端超商APP明年也將推出「預約取貨」等各式功能。據統計，點數兌換以茶葉蛋、咖啡與飲品最廣受民眾喜愛。

(中國時報)