全球最輕6吋手機 年底預購

2018年11月28日 04:11 中國時報 石欣蒨 報導

SHARP CORPORATION通信事業本部海外事業統轄部長岩城淳一、台灣夏普股份有限公司總經理張凱傑、SHARP CORPORATION日本夏普常務執行役員社長室室長橋本仁宏參加SHARP台灣新品發表會。（SHARP提供）

SHARP全新的AQUOS ZERO昨（27日）正式在台灣發表，僅146g、為全世界最輕的6吋以上手機，預計12月底開放預購，明年1月正式上市。（翻攝SHARP日本官網）

昨（27日）SHARP舉行了全系列的2019新品發表會，除了品牌擅長的8K電視等逾70款新品登場以外，還有早於今年8月德國IFA大展上亮相、全世界最輕的6吋以上螢幕手機「AQUOS ZERO」登台發表，而同日OPPO也正式完整公開全新的萬元「AX7」手機系列價格，成為耶誕禮物入手好選擇。

SHARP自成為「瀏海」手機的先驅後，今年再打造了全世界最輕的6吋以上大螢幕手機「AQUOS ZERO」，採高強度纖維背板及鎂合金框打造，重量僅約146g，該機更是品牌首支搭載日本自家製造OLED面板的手機，而且還有2260萬的廣角主鏡頭，可拍攝高解析度的4K影片，預計明年1月正式開賣，定價約2萬元左右。

至於OPPO就再迎來萬元上下的新機「AX7」系列，AX7提升至4230mAh的大電池容量之餘，更搭載了1600萬前鏡頭，以及1300萬和200萬的雙主鏡頭，另外AX7 Pro更有2500萬前鏡頭，及1600萬配200萬的雙鏡頭，而且機身的設計更吸睛，像AX7就有孔雀羽毛般紋理，搭配耀光金、琉璃藍2色，AX7 Pro則延續漸層設計，木柵紋理搭配梵星藍、摩卡紅雙色，定價8990元起，預計12月1日全台各通路正式開賣。

(中國時報)