Mind the gap 上

2018年11月28日 04:11 中國時報 王書緋

「Mind—the gap，Mind—the gap，Mind —」

大半夜，無法入眠，上網，收到朋友轉寄的email，萬般無聊下打開一觀。

是部名為「記憶月台」的微電影，改編自發生在英國倫敦地鐵北線（Northern Line）堤岸站（Embankment）的真實故事。主角瑪格麗特（Margaret McCollum）老太太幾乎每天出現在地鐵的堤岸站，她從不搭車，就只是坐著在月台上，微微笑著，雖然總是一個人，但她的表情卻讓人感覺到她並不孤單。有天，她發現原來熟悉的廣播聲音被換掉了，焦急地向站務員詢問，原來是系統更新，地鐵線更換了早期的錄音，全面改用更具現代感的數位錄音。瑪格麗特難過地向站務員表示，原來舊的「Mind the gap」對她而言，意義非凡，讓她可以延續對其丈夫（Oswald Laurence）的懷念。她丈夫幾年前過逝，他生前是位演員，曾為倫敦地鐵北線錄製廣播，用意是提醒地鐵乘客們要小心列車與月台的間隙，一句短短的話，「Mind the gap. Stay clear of the platform, please」，迴盪在深邃的地鐵道裏幾十年，但現在，舊錄音一消失，她可就真正的孤單了，臉上看來也歷經歲月有些年紀的站務員聽了不勝唏噓，這舊錄音也同樣陪著他在堤岸站數十年，但他實在愛莫能助。倫敦交通局得知消息，決定替瑪格麗特找回丈夫的聲音，錄製成光碟交給她，並且特別在堤岸站保留了其丈夫的人聲錄音。

所以，在英國地下鐵北線的堤岸站，現在依舊可以聽到那如黑白電影時期、字正腔圓的英國腔：「Mind the gap！」

我曾現場聽過這個錄音，當時只覺得奇異，甚至可說是驚嚇，卻沒想到其背後有一個浪漫如斯的故事。

生平第一次坐地鐵是二十年前，搭乘的是全世界最古老的地鐵，歷史超過一百五十年的倫敦地下鐵，又被暱稱做tube，因為其1890通車的最早路段，通過泰晤士河下方，整條隧道活像條大水管，事實上，英國的地鐵挖得極深，而且不管是電車車道，人行通道或上下用的樓梯，幾乎都保留了開挖時的圓柱狀，所以tube此字正可具象表達出被深埋在地底下一堆交錯縱橫的管子，而在其中流動不止的就是每日數百萬進進出出的人們。

那時，我只有二十歲，和一樣只有二十歲的友人Ａ與Ｂ一起到英國倫敦唸語言學校，到倫敦時已經晚上九點，但我們在宿舍把行李一放，就迫不及待的要到倫敦街頭一遊，年輕就只這點好，沒錢沒經歷沒見識，卻有體力有時間有膽量。但是進知名餐館要花大錢，會壓縮到預算本已有限的日後行程，去看歌舞劇語言能力還不夠，心情也沒準備好，那麼，至少能坐一趟那時台灣還不存在的地鐵吧！

頭一晚，什麼夢幻行程都沒有，就坐了地鐵，在地底下溜來轉去。

三人都是第一次出國，興奮灼熱的心情，在進入年紀比爺爺還大的地鐵站後，卻讓破舊的木頭建築，陰暗的角落和曲折的通道給澆熄大半，上車後，廣播就不停重複著同一句話，剛開始專注在自身喧鬧的我們並沒有認真聽出什麼，好幾站後，終於因為疲累而安靜下來的三個女孩，這才注意到，那句一直重覆著的話，也寫在月台的候車線上：「Mind the gap！」

雖然來之前就知道英國腔不同於我們所熟悉的美國腔，但那廣播裏的人叨唸著這句話的方式很特別，讓我們更是沒法一下子聽懂，他並非一氣呵成地將三個字流瀉而出，卻把短短的三個字刻意分成兩段，而且前緩後急，所以實際上聽起來是「Mind-，the gap！」

異國裏的第一晚，我們在極深的地底，困在老舊的電車上，圍在長相和我們截然不同的人群中，給載往不知名的終點，聽著一個陌生成年男子，跳針似地不停吟誦：「Mind-，the gap！-Mind-，the gap！- Mind-，the gap！-」對三個初次離開家的年輕女子來說，這其實善意的提醒聽起來卻像是某種魔魘咒語或不祥預言，詭異得令人發毛。

後來，我們才知道，在第一夜就把我們給嚇得半死的Mind the gap，可說是英國倫敦地鐵的代表，這城巿雖然曾是風華絕代的佳人，但徐娘實在太老，再濃的妝也掩蓋不了深深的皺紋，倫敦的道路和交通狀況就如同她所經歷過的宮廷故事，複雜難解，一個連在此工作了二十年的郵差都還會迷路，不管大街小巷，沒有幾條路是筆直的，就連給機械走的地鐵道也一樣，地鐵的路徑彎彎曲曲，即使在地鐵站裏也不例外，月台隨著鐵道彎曲，但電車是橫衝直撞的威猛漢子，可沒有柔軟的腰身伴月台起跳，劃出同樣優美的弧度，於是，列車和月台間的空隙有時大得驚人，更甚者，還會出現高低落差，如不小心，的確危險。

我後來在美國紐約，加拿大多倫多，新加坡，日本東京和大阪及台北高雄都坐過地下電車，但沒有一個地方比起倫敦地下鐵，更需要Mind the gap這種善意的提醒。而這帶有警世意味的善意提醒到現在，已經化為英國倫敦的象徵之一，如同Big apple之於美國紐約，又或者，艾菲爾鐵塔之於法國巴黎。地鐵站裏，列車停下來，門一打開，就開始Mind the gap，列車行進中也會廣播，月台地板上有標示，車站外的紀念品小店裏也有賣，一個火紅的大圈讓一塊藍底反白的Mind the gap字樣給鎮壓住，印在明信片或T-shirt上，做成鑰匙圈或冰箱磁鐵，甚至在藝廊裏，還買得到以此為概念的藝術品。

在那段日子裏，我們三人每次坐地鐵時，都會嬉笑著裝出怪腔調，學那「Mind-，the gap!」來提醒彼此，在語言學校裏可要Mind the gap，別不小心說錯話，掉進了語言的gap，輕則鬧點笑話給自己丟臉，重的話就會引起文化上的誤譯，讓國家民族黯然。

雖然每天都這麼提醒彼此，卻也每天都在鬧笑話，只是年輕，笑一笑就過去了，而臉皮也就在這笑一笑中成長得更厚實些。（待續）

(中國時報)