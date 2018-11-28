2018年11月28日 04:11 中國時報 林文義

於是，秋晚友群歡酒，醺然幾分了……。

其實，最清醒、明晰的，反而是耳朵。

右耳聽山風，左耳聆水聲，呼呼和潺潺之音律，幾疑就是昔往記憶，在異國或是本地的音樂廳，百人樂團的琴瑟齊鳴。寧靜與純淨交融的氛圍中，忽而眼前的酒瓶是如此婉約、抒情；彷彿一首遙遠年代的歌謠悄然挪近，青春時期的愛與美竟如琉璃的透明招手著。

紅酒與白酒都置於綠瓶中，只有倒在高腳杯裡才能清楚辨識顏色；那支玻璃燒成的瓶子恆是人體的擬態，一定啊一定，酒神：岱歐尼修斯教人遍種葡萄，精釀出靈魂之水的芳醇美酒，此一恩典猶若為人類盜火的普羅米修斯。

敬酒一杯是禮俗，第二杯是熟識辨認，第三杯就隨意自酌了。初見時的拘謹，三杯酒入口下腹就自然自在的互語暢言，從原本內心的隱藏直爽地表白心事……酒神若有似無地漂浮在歸零的時間之中，神話也罷，歷史也罷，古希臘古羅馬在萬里外的絕美壯麗的想像，愛神維娜斯或美神繆思，都來陪酒，真是美麗！

如歌的行板，邊走邊唱

蕃紅花和仙人掌

羞怯的牧羊女

強悍的聖鬥士

交歡三天三夜

乾燥沙漠，溼濡井水

妳是梅杜莎，我不怕

我是大衛擊石

歌利亞巨人倒下

回眸一笑深情款款

妳是月光擁我入懷

蛇髮吮吻或者吞噬

因為迷戀直看妳眼

鹽柱、化石我情願

寧願只有微醺時才想寫十四行詩，醉眼俯視酒瓶，多麼美麗的玻璃雕塑──女的腰身如小提琴，男的胸肌若陶土粗礪的強悍。情欲的突來想像，糾纏和翻攪，脣液是比酒消魂懾魄的探索，手指觸覺最敏銳，幸好彼此活著。

深井開著一朵香水百合，帶刺的花瓣如何探索汲水的祕密？只有全然裸露的童男童女最虔誠，最初的意識萌芽，肉身最幸福的二合一成一體，淚熱炙湧漫──啊，終於尋找到你。不止是純粹的歡愛，知心貼切的眼神、手姿、語詞，請多溫柔，切莫冷漠，那是一支匕首。

還有半瓶酒，猶若子夜月光照入寧謐的水井，靜靜地酒液仰首且無聲地吶喊──喝完我，喝完我，我是甜美的葡萄、豐饒的麥田…。

酒，最情欲，調情的意義其實是因為──寂寞。妳與你都寂寞嗎？酒盡瓶空之時更加寂寞……山風水意，喝完酒，更真實的男女。

像是夜夢，穿過濛濛白霧的感覺，怎麼一時竟然找不到一瓶酒喝？回眸一看，家裡書桌上幾本文學好書，文學越好越寂寞……。

真言之書不閱讀

懼怕那是映照鏡子

花火剎時拋媚眼

猶若歡愛昂然進入

文學啊勿談：政治

因為避遁所以凌遲……

默言苦笑啊最真實

酒幾盃後微醺凝視

學習安靜雕塑瓶子

高，低，肥，瘦

液體入脣跳舞靈魂

達文西一定看見

六百年後人間的迷惑

不想說謊的人，早就定位是島國最少數決意沉默的異群；他們偶而微笑，眼神是那樣落寞……夜深人靜獨酌，美麗不再的遙遠鄉愁。為什麼？為什麼？莫追問，不探索，答案都在蒙娜麗莎微笑中，那靜美多嬌的紅脣，作畫者達文西是否吮吻過？天使和魔鬼的交媾合應是最真切、無偽的表白，瓶中酒就笑了起來。

蒙古遠征軍穿越冷雪終年不融的，巴爾喀千山、更早年代的亞歷山大十字軍向東劫掠而來，蒼狠和雲豹的冷冽、暴然之心，領悟了什麼？只求性不必愛，更別說：悲憫及同情。

千百歲時如風吹過，我敬你一杯酒！靈魂在無境漂流，肉身自然舞起歌詠；那曾經旅行走過的無邊田野，葡萄之紫、蕎麥金色，釀美酒，陶瓷硬實，玻璃透明，液樣高唱飲酒歌！

書桌上幾冊文學書說了什麼？重讀之前有所怔忡，難不成就是詩人林彧送我的警言──沒有意義的記憶……。都是三十年前的青春留字，日夜不渝的相信文學，依然是愛與美。

酒盡人散後，空瓶子排隊，請問，你是誰？

(中國時報)