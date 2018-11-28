2018年11月28日 04:11 中國時報 本報訊

活動簡介： 由中國時報人間副刊與翻爆官網舉辦的「文學獎評審換你當」，活動從11/22起正式開跑，邀請全民當評審，就入圍且同意參加此活動的作品，接受讀者票選。其中包括影視小說組10篇、散文組6篇、新詩組8首，獲得讀者票選獎的作者將於頒獎典禮接受表揚，我們期待好作品在百花齊放的文學獎中被發現、被分享、被傳誦。

「文學獎評審換你當」活動將自11/22起至12/5止，活動請上翻爆官網https://www.turnnewsapp.com，鼓勵文壇新血，支持文藝創作，您的一票將是他們持續寫作的助力。

所有參加票選的網友都有機會抽中由時藝多媒體以及各大出版社為本活動提供的贈品。（詳見抽獎內容，所有贈品隨機抽出）

活動時間： 2018/11/22-12/5 18:00止

得獎名單公布： 2018/12/6

抽獎日期： 2018/12/12

抽獎公布： 2018/12/13

活動辦法：

STEP1：由翻爆官網進入，登入FB填入資料，即可進行投票。

STEP2：分為影視小說組、散文組、新詩組，每一類別每日限投一票。

STEP3：每日可投三票（三類別各一票），每天完成一票即可累積一次抽獎機會。（抽獎機會以天數計算）

(中國時報)