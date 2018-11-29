台中山手線喊卡 高雄輕軌恐重新檢討 太燒錢 藍拒埋單

2018年11月29日 04:11 中國時報 張妍溱 、 林宏聰 、 陳世宗 ／綜合報導 ／綜合報導

準高雄市長韓國瑜（郭吉銓攝）

準台中市長盧秀燕（姚志平攝）

中市綠線捷運試運轉 試車噪音轟炸居民怒

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新人新政、龍規燕不隨！被台中市長林佳龍視為重大建設的山手線，市長當選人盧秀燕28日表示，將暫緩興建山手線，在地方引起震撼。前高雄市長陳菊任內推動的高雄輕軌第2階段，新科市長韓國瑜也指出，將傾聽市民與專家意見後通盤檢討。交通部則盼盧慎慮。

盧秀燕選後於南區城隍廟、北區元保宮上香時表示，上任後將修改林佳龍的政策，其中將暫緩興建山手線，強化捷運路線。

著眼經濟效益 盧表態先蓋捷運

盧秀燕指出，林佳龍的台中山手線須花費千億經費，環繞台中市卻得耗2小時，經濟效益低；捷運綠線經費約500多億，為了拚效益，因此暫緩興建山手線，先強化捷運路線。

盧秀燕強調，必須考慮山手線上環的成本經濟效益，台中的狀況跟日本山手線不一樣，不管人口數、運量、通勤時間、建置成本等都必須通盤考量，所以這不會是她優先要處理的市政建設。相較起來，捷運綠線、藍線、橘線等興建案及公車服務品質等，更符合台中市發展和市民的期待。

行政院交通部次長王國材對此表示，建議盧秀燕再審慎考慮清楚，交通部原則上尊重；台中市新聞局則表示，尊重新市府團隊的政策，不予回應。

花媽重要建設 韓上任通盤調整

同樣被藍營新任市長檢討的還有高雄輕軌第2階段，這項陳菊任內大力推動的建設，因與車爭道，恐導致美術館周邊及三民區交通塞成一片，引發抗爭。韓國瑜選前即呼籲市府暫時停止施工，將輕軌交由下任市長定奪。

韓國瑜昨表示，對輕軌規畫路線、施工方式，將等報到就職後，充分傾聽市民聲音和專家意見，再與相關局處通盤檢討。

國民黨高雄市黨部執行長侯亞寧則說，選前韓國瑜曾公開表示，由於輕軌預算已撥發，市府有執行義務，對簽約廠商、市民都應信守承諾，全部停建可能性不大。至於如何建？韓國瑜上任後會優先處理，尋求最多市民能接受的方式。

(中國時報)