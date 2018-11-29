韓國瑜接受旺旺中時精采訪談 民主進入2.0版 民生才是王道

2018年11月29日 04:11 中國時報 李義 、 朱真楷 、 吳江泉 ／專訪 影音編輯／ 黃鈺潔 ／專訪 影音編輯／

高雄市長當選人韓國瑜（中）28日在北市與媒體餐敘，眾多韓粉守候在餐廳外欲一睹風采，不顧韓正在接受採訪，爭先握手拍照，展現超高人氣。（郭吉銓攝）

高雄市長當選人韓國瑜（右）28日接受中天《新聞龍捲風》專訪，與主持人王又正暢談當選後的心情與未來對高雄市的承諾。（郭吉銓攝）

編按：韓國瑜衝破藍綠界線拿下南方政治堡壘：高雄，寫下2018大選最驚奇一頁，更讓高雄成為政治震央，重創蔡政府元氣。如今，這位台灣新政治領袖，在入主高市府前夕接受旺旺中時媒體集團專訪，從經濟、兩岸、藍綠惡鬥談到「民生才是王道」的民主2.0。以下，就完整摘錄韓國瑜的精采訪談。

人民想過好日子 不要鬥爭

問：當初你從北農總座被鬥下來後換吳音寧接任；但現在你當選高雄市長，吳音寧卻可能馬上要下台，對這樣的局勢有什麼感觸？

韓國瑜（以下簡稱韓）：我很感慨，人生會走到這樣，因為當初我在北農只要再4、5個月就能退休，當時特別跟發動攻擊的人溝通，看能不能等我幾個月，不然何苦呢？結果對方不答應。

但他們要這樣做其實沒關係，只是我個性強，聽到你說我貪汙、黑道，我就無法接受，身正不怕影子斜，他們當初可能沒想到，北檢來查我的帳竟然是乾乾淨淨，我要是沒這樣的氣魄，一下子就被打掉。

但話說回來，民進黨還有2年執政，到底要走什麼路？你蔡英文原本可以做很偉大的總統，但很可惜，已經浪費一半時間了；民進黨以為掌握總統、行政院、過半立院與多數縣市長，就能把所有興趣都放在鬥爭，只想著把國民黨打垮。但事實證明，老百姓根本就不要你鬥爭，要想過好日子，你看這次開票不就很清楚了嗎？

因為，國民黨現在是沒人又沒錢，根本早已經進入了加護病房，但老百姓則是進階到2.0版，投票的時候，腦筋都很清楚，就是你一定要給我好日子，不要給我搞鬥爭，這個訊號比什麼都還強。

中央忽視農民 種下敗因

問：北農總經理吳音寧可能下台，顯然蔡政府認為吳音寧與敗選有關。你認為農業民生，是否真與選舉結果有關？

韓：民進黨絕對沒算到彰化、雲林會敗，當然國民黨的王惠美、張麗善都很認真，但農民絕對是重要因素。因為一開始，李進勇確實是領先，但農民受不了了，大量不滿，直接影響投票行為，所以我相信雲林的翻盤，民進黨會很震驚。尤其是原高雄縣，民進黨打破腦袋也不認為我能贏，但我在三山（鳳山、旗山、岡山）都贏，這對民進黨刺激會更深，因為這裡農民的票是很重要的。

過去農民釋放不滿的訊號，但民進黨與中央農政單位顯然是完全疏忽掉了，過度興趣都擺在鬥爭，卻忽略民生問題，完全沒意識到民生才是王道，經濟才是現在人民認為最重要的！

(中國時報)