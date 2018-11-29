人物側寫－韓不隨境轉斬魔考 登頂市長鐵律

2018年11月29日 04:12 中國時報 李義

短短不到3個月，韓國瑜逆轉勝，怎麼贏的？民進黨怎麼一敗塗地的？大家都在找答案。回顧選前到選後，都看得見誦讀《般若波羅蜜心經》10多年的韓國瑜，實踐了佛法的道理，也用佛法道理通過了這場魔考的身影。

民進黨傾府院黨之力，鋪天蓋地的抹黑抹黃抹紅，想將韓流畢其功於高雄市長一役，韓粉看得心驚，韓國瑜始終忍辱、忍謗、忍人所不能忍，還堅定落實約束競選團隊與韓粉口不出惡言，「不著相」、「不隨境轉」的佛理，在他身上展露無遺。

但魔考不曾停止，選戰接近尾聲時，抹紅黑函、名嘴惡言惡語，一度令他的堅持瀕臨功虧一簣，決定訴諸司法捍衛名譽，在按鈴申告的最後一刻，他猛然止步，不隨境轉，停手不告，再次通過魔考。接著的大母豬說，他更明白宣示，「寧可乾淨輸了選舉，也不願骯髒贏得選舉！」

選後，韓國瑜並未被勝利沖昏了頭，他也持著不著相、不隨境轉的佛理，勝選後的論功行賞，韓國瑜卻出乎意料之外的做出決定，告訴女兒韓冰及小編許右萱、王律涵「這不是真實的人生，停留在掌聲裡是不真實的」，要她們不要因此被鎂光燈迷惑失去自我。

小編心中或許心酸，韓粉或許替許、王2位小編抱不平，是兔死狗烹鳥盡弓藏的殘酷嗎？連女兒韓冰，他都要求回到真實裡，該讀書就讀書，該工作就工作，人生不會永遠有這麼多掌聲與鞭炮聲。

看似不近人情，「永遠停留在這個點只會自尋苦惱，少年得志忘了自己。」對小編們說的話，何嘗不是曾經連任3屆立委不可一世的風光，轉折到韓國瑜沉潛17年的人生體悟。

正如他接受本報專訪時所言，「我非常平靜。」沒有一絲一毫波瀾起伏，連當選的那一刻都沒有，他年輕的時候不敢講，但現在就是這樣，因為，韓國瑜已是波瀾不興，不會被眼前的種種象所迷惘。

(中國時報)