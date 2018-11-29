人物側寫－韓不隨境轉斬魔考 登頂市長鐵律

韓國瑜接受旺旺中時精采訪談
友善列印
中國時報

短短不到3個月，韓國瑜逆轉勝，怎麼贏的？民進黨怎麼一敗塗地的？大家都在找答案。回顧選前到選後，都看得見誦讀《般若波羅蜜心經》10多年的韓國瑜，實踐了佛法的道理，也用佛法道理通過了這場魔考的身影。

民進黨傾府院黨之力，鋪天蓋地的抹黑抹黃抹紅，想將韓流畢其功於高雄市長一役，韓粉看得心驚，韓國瑜始終忍辱、忍謗、忍人所不能忍，還堅定落實約束競選團隊與韓粉口不出惡言，「不著相」、「不隨境轉」的佛理，在他身上展露無遺。

但魔考不曾停止，選戰接近尾聲時，抹紅黑函、名嘴惡言惡語，一度令他的堅持瀕臨功虧一簣，決定訴諸司法捍衛名譽，在按鈴申告的最後一刻，他猛然止步，不隨境轉，停手不告，再次通過魔考。接著的大母豬說，他更明白宣示，「寧可乾淨輸了選舉，也不願骯髒贏得選舉！」

選後，韓國瑜並未被勝利沖昏了頭，他也持著不著相、不隨境轉的佛理，勝選後的論功行賞，韓國瑜卻出乎意料之外的做出決定，告訴女兒韓冰及小編許右萱、王律涵「這不是真實的人生，停留在掌聲裡是不真實的」，要她們不要因此被鎂光燈迷惑失去自我。

小編心中或許心酸，韓粉或許替許、王2位小編抱不平，是兔死狗烹鳥盡弓藏的殘酷嗎？連女兒韓冰，他都要求回到真實裡，該讀書就讀書，該工作就工作，人生不會永遠有這麼多掌聲與鞭炮聲。

看似不近人情，「永遠停留在這個點只會自尋苦惱，少年得志忘了自己。」對小編們說的話，何嘗不是曾經連任3屆立委不可一世的風光，轉折到韓國瑜沉潛17年的人生體悟。

正如他接受本報專訪時所言，「我非常平靜。」沒有一絲一毫波瀾起伏，連當選的那一刻都沒有，他年輕的時候不敢講，但現在就是這樣，因為，韓國瑜已是波瀾不興，不會被眼前的種種象所迷惘。

(中國時報)

韓國瑜接受旺旺中時精采訪談 民… 公平抓好蔬果價格 不搞政治

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。