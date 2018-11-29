市長3件事 就是賺錢、賺錢、賺錢

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中國時報
／專訪

問：你原本有意出席廈門舉行的兩岸企業家峰會，但最後不出席，是因為避免衝太快，且因競選過程被抹紅，所以才煞車？

韓：我被抹黑、抹紅、抹黃早習慣了，說實在，心正很重要，就像身體虛、腰子（腎臟）壞掉，每天在想壯陽藥，看到吃木瓜就想壯陽不壯陽，但你身體好什麼都吃，什麼都不在乎嘛！我的重點就是經濟成績單能不能交出來，高雄能不能欣欣向榮。

你想，高雄市長真想違反中央大政方針，可能嗎？國防、外交、兩岸權都不在手上，我們心胸很開闊，只想為老百姓打拚，又不會對國家造成安全問題，到底在怕什麼？

至於我不去兩岸企業家峰會有3個原因，第一是身體不舒服，如滿臉病容像個小老頭，不像國民黨，反而像金光黨，我代表高雄，門面不能漏氣！再者，還沒就職，去只是陽春麵，很狼狽。

第三，等我上任有了身分，我會結合相同理念的縣市長一起努力，再好好辦這樣的活動，邀請各城市、企業家一起到高雄。

問：聽說連新加坡、馬來西亞也對投資高雄有興趣，所以你有可能推高雄的新南向政策？

韓：昨天馬來西亞有商會透過立委吳志揚安排，希望到高雄了解投資機會，我說太好了，這不就是南南合作嗎！就連泰國商會的台商會長也希望到高雄考察，我覺得很多有心人想把我抹到角落，但我無所動，因為高雄人這麼大膽把票投給我，我一定全力以赴！

我這幾天很高興，因為現在的高雄就像懷孕有了胎動，大家都感覺夜市人多了，很多人要到高雄跨年，印證人進來、東西賣出去、高雄發大財。

而且為了拚觀光，今年市長交接，我們會建議不要在市府舉辦，就在愛河旁辦典禮，把高雄觀光元素詔告全天下，發揮創意宣傳愛河，包裝行銷高雄。

幾年前菲律賓選總統，有候選人被問到選上總統哪3件事最重要，他說早餐、中餐、晚餐；現在我當市長最重要3件事，就是賺錢、賺錢、賺錢，因為高雄需要錢，這樣說很土，但這座成市需要衝經濟。

(中國時報)

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