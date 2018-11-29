王世堅跳愛河 聘他當榮譽市民

2018年11月29日 04:12 中國時報 李義 、 朱真楷 ／專訪 ／專訪

問：在人生上半場妻女對你很重要，現在敵對陣營有蔡英文、花媽、吳音寧，你怎看這3個女人在你人生下半場的角色？對吳音寧，你看到年輕女生被用來政治鬥爭會不會很難過？

韓：很難評論，但我冀望政府要記得，自己是因為有選票支持，人生才有這樣的機會；人民很辛苦，我們要記得最初承諾，幫人民找好日子。不管你們對我的鬥爭是什麼，都過去了；就像王世堅打我打到毫不留情，但我就算了，段宜康我也不逼他吞球了，胸襟與氣度很重要，我當市長就是大家一條心。

吳音寧我沒見過，但相信她絕對想幫農民，可是北農殺伐味很重、衝撞性很強，不是說女孩子不適合，但必須適應無常的型態，例如很多人會找你喝酒，想靠近你，但要拿捏小心，我一開始也是一天到晚喝啊喝，以為自己很帥，沒頭髮都變有頭髮了，這些都是虛幻。但我相信吳音寧有理想性格，只是如果在研究單位或在第一線幫農民，或許今天的發展就不會像此時此刻。

摔跤了不要太沮喪，畢竟我也經歷過，但人生很奇怪，我很難想像怎麼會到高雄選舉，所以要告訴自己路是圓的，不要太氣餒，也許只是職務不適合。

問：如果王世堅願意到愛河跳河，是不是能辦「世堅跳河嘉年華」？

韓：如果他真的願意，高雄觀光一定一炮衝天，因為我要發展的愛情產業鏈會找個點叫墜入愛河點，讓求婚的人跳下去；如果第一個跳的是王世堅，多棒啊！世堅如果打開心胸，我會很正式聘你當高雄榮譽市民，希望他來幫我們拚觀光。

問：陳水扁說你當市長他要搬離高雄，你怎麼看？

韓：他心態如何我不知道，但到了這個年紀不要講氣話了，你也是高雄市民，難道不希望高雄人過好日子？希望新市長失敗？幸災樂禍看對手，台灣怎麼進步？我想跟阿扁說，不要把過去的情緒搞進來，280萬人要團結，我有這樣的雅量，我希望他健康，大家一起打拚！

(中國時報)