誰接北農 柯開2條件 暗諷吳不備詢

2018年11月29日 04:12 中國時報 吳堂靖 、游昇俯／台北報導 張潼、、游昇俯／台北報導

針對北農總經理未來人選條件，台北市長柯文哲28日表示，除了專業素養，還要願意備詢。（范揚光攝）

針對北農總經理吳音寧的去留，農委會主委林聰賢28日在立法院表示，吳音寧階段性任務已完成，北市府可以準備晉用人選了。（姚志平攝）

農委會主委林聰賢昨日明確指出北農總經理吳音寧「階段性任務已經完成」，外界解讀吳即將被撤換。對此，台北市長柯文哲表示，對於未來新任人選只有2個條件，首先是專業，接著是要願意進議會備詢，還說「不要不來，都我當炮灰，我是不爽在這個地方」，暗諷吳音寧的意味相當濃厚。

一要專業 二要進議會

立法院預算委員會昨日審查「中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算案」，林聰賢在大選後首度公開露面。由於北農今日將召開董事會，媒體詢問農委會是否將提案調整北農人事，林聰賢說，吳音寧的階段性任務應該完成了，可以跟北市府好好談專任總經理人選，農委會會配合市政府的節奏來走。

柯文哲表示，對他個人而言，原本就講好北農董事長由北市府決定，總經理由農委會派人，就按照這個「約束」，如果農委會要撤換總經理，他們決定後把人選提出來，市府看看沒問題就OK了。

柯明言 不要政治任命

他強調，在北農人事上沒有什麼「布局」，從來沒把這些當做選舉樁腳、組織，總經理只要專業就可以，不要政治任命，而除了專業，還有一點是「要進議會」，「不要不來，都我當炮灰，我是不爽在這個地方」。

由於北農今天就要開董事會，預計討論明年預算案、新任董座報酬、民股董事補選，以及北農勞退金財務規畫事宜，至於會不會額外討論總經理人事案？董事長彭振聲表示，目前沒有人提案撤換吳音寧，臨時動議雖然什麼都可以提，但仍要有人附議，且不太會臨時提出重大人事案。

傳要吳主動辭 但遭拒

據傳行政院和北巿府已在26日達成吳音寧走人共識，但為避免把場面弄得太尷尬，曾建議主動請辭但吳拒絕，吳音寧昨對此不願回應。知情人士預言，以吳音寧「革命烈士」的性格來看，自己提離職的機率不大，由於總經理是農委會派任，北市府現階段不會搶著開第一槍，目前就等中央有動作後，再隨機應變，雙方合作再拉攏其餘民股，合力拉下吳音寧。

高雄市長當選人、前北農總經理韓國瑜昨對此直呼「我嚇一跳，真的嚇一跳！」但他是卸任總經理，所以一概不評論，如果吳音寧真的要離職，那就祝福她。

(中國時報)