藍委嗆「吳音寧們」都該全部下台

2018年11月29日 04:12 中國時報 周毓翔 ／台北報導 ／台北報導

農委會主委林聰賢說出北農總經理吳音寧的階段性任務完成後，國民黨立院黨團書記長曾銘宗表示，林聰賢應該先為用人不當道歉，行政院也應該清查所有政府部門及國營事業裡的其他「吳音寧們」，都應該全部一併下台。

曾銘宗表示，之前立法院要求吳音寧到立院備詢時，林聰賢還說吳音寧不是他派的，結果林聰賢現在卻跳出來對吳音寧的去留表達意見，顯示他當初根本只是在硬拗，他根本就可以干預吳音寧的去留。

曾銘宗嘲諷地說，這一年多來，民進黨幾乎是傾全黨之力在護航吳音寧，「敗選才來檢討她，會不會太慢？」

曾銘宗指出，吳音寧根本不懂經營農產運銷公司，只是個「高薪實習生」，蔡英文總統還舉全黨之力支持她，如今民進黨敗選，吳音寧一定會成為檢討箭靶、鬥爭對象，所以才會逼她下台，但其實吳音寧的問題，國民黨早就一再提醒，早該處理的事情。

對於人事運用不當，曾銘宗認為林聰賢應該為此道歉，至於要不要林聰賢下台？曾銘宗則說，「不只吳音寧的事，光是農業政策如此失敗，林聰賢早就該下台！」

曾銘宗也提到，民進黨還安插了很多高薪實習、不具專業的「吳音寧們」在政府部門、國營事業中，政院若要展現改革決心就應該一併清查，讓「吳音寧們」全部下台。

(中國時報)