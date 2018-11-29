壟斷政院高層 只差整碗捧去 新聞透視》搶菜攤丟江山 新潮流難辭其咎

2018年11月29日 04:12 中國時報 周毓翔

九合一大選慘敗 段宜康拍桌怒轟賴揆

針對民進黨在九合一敗選，民進黨新潮流系立委段宜康27日在立法院院會怒轟同是新潮流的行政院長賴清德。但其實造就高雄市長當選人韓國瑜掀起「韓流」的，不正是他自己嗎？如果當時段宜康不硬拔韓國瑜北農總經理的位子，民進黨會在今年選舉被「韓流」給淹沒嗎？

「韓流」崛起與壯大都跟民進黨表現息息相關，而韓國瑜這個被國民黨遺忘已久的人物，能夠重新在世人面前出現，都要多虧段宜康當初硬要把他的前辦公室主任蔣玉麟安插到北農總經理的位子，讓大家見識到新潮流為了權位簡直是不擇手段。

民進黨2016挾優勢民意入主中央，到處安插自己人，新潮流的總統府祕書長陳菊更是把整個高雄市政府「菊家軍」搬進行政院，交通部長吳宏謀經歷氣爆、捲入慶富疑雲、普悠瑪事件，還被諷刺是「越退官越做越高。」

這次民進黨敗選許多原因都被拿出來檢討，但新潮流實在沒資格出來批評任何人。說農業政策失敗，新潮流的農委會主委林聰賢是不是要下台？說年改、同婚不被民眾支持，主導議題的新潮流立委段宜康是不是要扛責？宜蘭民主聖地失守，代理的新潮流縣長陳金德要不要負責？

甚至有國安高層私下透露，有些預算送到行政院核定，卻慘遭打回票，政院高層聲音都被新潮流壟斷，甚至就算是總統都很難干預。該名國安高層就曾憂心蔡總統若讓派系失衡，恐讓新潮流整碗捧去。

經歷過這次慘敗，新潮流的陳菊跟賴清德，雙雙請辭然後接受慰留，顯然小英還是需要新系大頭鎮住底下的新系小弟。段宜康在議場狂飆賴清德，看在其他派系眼裡，只是當著大家面打自己家小孩一樣，先打再說，以免被其他人講閒話說新潮流護短又不檢討，但其實就只是在唱雙簧。

民進黨目前暗潮洶湧，正國會的民進黨立委蔡適應開了第一槍挑戰蔡英文，但其實未必劍指總統，而是提醒蔡總統注意派系均衡。新潮流因為人數及經營方式成功，成為民進黨主流派，日益壯大也成為蔡英文不能輕忽的存在，也因為這樣才需要賴菊兩人繼續坐鎮。

不過此次敗選，新潮流負重大責任，整個府院都給了新潮流，甚至輿論主導都讓給了新潮流，最後選舉的結果竟是如此，這要其他曾經忍氣吞聲的派系情何以堪？而當新潮流為了政權，罔顧其他派系的共同價值，民進黨將進入四分五裂的戰國時代。

(中國時報)