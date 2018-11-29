都是別人錯 段應效法周處除三害

友善列印
中國時報

民進黨敗選後，綠委焦慮難耐，段宜康在立院拍桌大罵同派系的賴揆後，雖在其臉書羅列悔過清單，但字裡行間都為自己開脫，一副他是黨內良心的嘴臉。

段宜康就像古人周處，民眾都嫌他是「三害」，但他仍看不清自己所做壞事。段宜康應盡快效法周處除三害，請辭不分區立委，除掉三害後民進黨才會重獲新生。

段宜康自詡是理想主義者，但每次質詢、要求別人的態度總是咄咄逼人，更常常榮登「立院幹話王」，但時常幹話一說出口，就會事與願違，拖累民進黨的形象。

民進黨敗選後，黨員心情都不好，許多平時話多愛受訪的立委轉為低調沈潛，但段宜康仍未改大炮性格，不僅質詢炮轟民進黨失去民心是行政院辯護政策不夠，被行政院祕書長卓榮泰回嗆之後，又po臉書列出4大悔過事蹟。

但段文字諷刺味十足，「殊不知竟是我一人獨斷獨行，成為造成這次大敗的禍首」，讓人覺得他根本不是在檢討自己，反而被網友酸要成熟一點。

段宜康嘴裡常常迸出「不成熟的幹話」，比如曾指林滄敏若沒涉及曲棍球協會弊案，他就要吞球，但事後檢調查無不法，段宜康至今仍沒吞過球也不道歉；「館長」陳之漢轟蔡政府捐100萬美金救援非洲伊波拉病毒受害者是凱子，但段回罵「你們這些沒心沒肺的垃圾，是在靠北三小？」毫無執政黨立委格調。

卓榮泰直言段宜康改革衝太快，甚至在年改18％、同婚議題主導黨團意見，但段還不知檢討，認為行政院沒有一起辯論政策。但這些「諍言」並沒有讓段宜康大夢初醒，寫臉書悔過仍是「都是別人不懂我」的論調。

民眾眼睛是雪亮的，民進黨若還留下段宜康這樣的立委，遲早會唾棄民進黨，奉勸段宜康應早早辭去立委，認真悔過再重回政壇。

(中國時報)

壟斷政院高層 只差整碗捧去 新聞… 段宜康po悔過書 網友諷傲慢

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。