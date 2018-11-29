段宜康po悔過書 網友諷傲慢

2018年11月29日 04:12 中國時報 郭建伸 ／台北報導 ／台北報導

民進黨九合一大選慘敗，綠委段宜康日前在質詢台上對著行政院賴清德拍桌，又被政院祕書長卓榮泰嗆「不檢討自己，反而檢討別人」後，段宜康昨深夜po悔過書，寫下自己的4大罪責，但內容看起來仍在諷刺其他人，惹得網友批評「拜託成熟一點」、「雖然有理，但聽到的都是身為執政黨的傲慢」、「太快安排人事吃相難看。」。

段宜康因為怒嗆賴清德施政不力，民進黨讓人民失望才敗選，被卓榮泰公開點名「推別人下船，掩護自己一點都沒檢討」，事隔一天段宜康仍未改大炮言論。段宜康以反諷語氣在臉書寫下，經過卓榮泰的公開教誨，已認真反省6個小時，並羅列4大項悔過，第一個是誤以為18％落日從6年縮短到2年，是黨團呼應社會期待共同做的決定，「殊不知竟是我一人獨斷獨行，成為造成這次大敗的禍首。」

其次是民法同婚法案，段稱，當2年前看到總統府請尤美女委員提民法修正案時，竟誤以為過去本黨提婚姻平權是認真的，「我不知道我們支持婚姻平權只能停留在發貼紙和升彩虹旗的階段；總統府請尤委員提案，也只是做做樣子，不能認真推動的。」

段也諷刺，「我更不該去參加婚姻平權辯論，不該沒有放水輸掉；也因此竟造成了本黨的大敗。」

至於《空汙法》，段宜康稱，今年立法院審查行政院版本時，沒有任何一個黨團對老車和二行程機車條文提出反對，二讀也無異議通過，引起軒然大波之後，環保署副署長詹順貴一聲不吭，後來因他案翩然而去，博得美名，「先是用錯政務官，出包又沒要求究責，是我身為執政黨立委的責任」。

段最後說自己的一個大罪過，是誤以為立法委員可以質疑行政院，「誤以為立法委員可以要求行政院捍衛我們自己推動的政策。但我不知道這樣反而暴露了自己竟沒有先檢討自己的大罪。」段說，他從此閉口不談選後檢討，繼續安靜認真檢討自己。

(中國時報)