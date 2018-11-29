推動改革 沒注意社會跟不上

2018年11月29日 04:12 中國時報 曾薏蘋／台北報導

蔡英文總統上周六為敗選辭去民進黨黨主席，昨赴黨中央向黨工道別，中常會召開前，她公開發表談話說，改革沒有錯，「在我們推動改革的同時，沒給予受影響的人足夠的撫慰；在往進步價值前進的時候，沒注意到社會大眾有沒有跟上。」

忽略總統應為主要溝通者

蔡英文自剖心境，「我擔任總統後，在緊湊的行程、國安事務及每天政務上，耗盡大部分時間。我忽略了總統應成為這國家的主要溝通者。」

談話結束，媒體高喊「總統，可以提問嗎？你們不是要改變嗎？」但蔡未回答。對媒體詢問「2020是否繼續選總統？」蔡說，這不是今天要討論的黨務問題。

走出會議室時，媒體抓住蔡的手再問「真是蘇嘉全（黨主席）嗎？是的話就太扯了！」總統回「你在說什麼？」旁邊甫辭職的祕書長洪耀福代答說，「黨有黨的機制，一切按照黨的機制走」。

蔡稱最該改變的是自己

蔡英文在走道上，除了黨祕書長、中常委陳菊沒出席，所有與會中常委都陪蔡離開黨中央，不少黨工哭紅眼送花送卡片。蔡英文昨在中常會致詞前，已在臉書發表給黨員的一封信。她說，「我說過，最該改變的人是我」，辭去黨主席後，覺得有義務向全黨同志說明這幾天的反省。

雖然很多人認為民進黨推動的年改、轉型正義，製造太多民怨，是這次九合一大選重挫原因，但蔡英文昨辯護說，「改革沒有錯」，但她承認，改革過程中，累積下來人民對執政者的不滿，確實衝擊民進黨選舉的表現。

她說，推動改革的同時，沒給予受影響的人足夠撫慰，往進步價值前進時，沒注意到社會大眾有沒有跟上；追求經濟、能源、空汙轉型時，對跟不上轉型速度的弱勢者，沒提供足夠的關懷和協助。

未站前線領導 社會更分裂

她說，急於應變，沒妥善照顧那些經濟變動及轉型中無助的弱勢者。追求台灣轉型長期目標時，忽略人民現在感受。常用專業語言解釋國家政策，以至於沒跟人民溝通的效果。執政團隊推動及執行政策時，未能考慮周詳，讓民眾生活受影響，經濟無感，用人失當等等的因素日積月累，都是國人同胞對我們感到不滿的原因。

蔡英文說，雖然做出決策，但沒站在第一線領導，這導致社會更分裂。「我們被夾在中間，想要求取兩邊的平衡，卻被兩邊攻擊。」

(中國時報)