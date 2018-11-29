傳英系蘇嘉全接主席惹負評 新聞透視》宮鬥劇開演 說好的反省呢

九合一敗選，總統兼民進黨主席蔡英文28日參加中常會並發表談話，也掀起一波權力交替。圖為離去前，黨工們依依不捨與蔡擁抱。（中央社）

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中國時報

蔡英文總統因九合一大選失利，辭民進黨主席後，誰接黨主席已成民進黨當前重大議題。昨天中常會才準備進入互推代理主席階段，就有人放話國會議長蘇嘉全可望辭職接黨主席，黨內檢討未啟動，就有派系算計「卡位」，「改革起手式」就如此難看，說好的反省呢？

民進黨敗選後，改選新任黨主席成民進黨改革第一步，但中常會互推代理黨主席前夕，卻傳出人選敲定，且還是英系立法院長蘇嘉全，黨內一片譁然。

昨眼見「小英已欽點蘇嘉全」聲音在黨內發酵，外界負評越來越多，蔡英文核心幕僚趕緊滅火，「蔡並沒支持任何人」、「若是如此，就不會第一時間拋出中生代接班講法」；蔡英文昨在中常會致詞強調，「未來主席，是選舉產生，不是高層指定」已明志；她說，選舉過程，就是黨員意志凝聚過程。顯然蘇嘉全這局已歸零。

民進黨未來黨主席一職，為何黨內有人等不及跳出來放風向，主要是攸關未來立委補選及下屆總統大選提名等運作。民進黨大敗後，黨內資源僧多粥少，各派系絕不會坐視不管，或放任任何派系獨大。

民進黨大敗後，宮鬥劇才要上演，黨主席這局才剛開始，若蘇嘉全這題，只是旁人出的餿主意，蔡英文沒點頭就在這敏感時刻對外放風向，不僅陷蔡英文不義，也讓外界誤以為，蔡在黨內已提前跛鴨。

接下來面對的立委補選，若還在代理黨主席林右昌任期內，以林目前能量，很難擔任輔選重任；民進黨正要展開改革，與其讓黨被握有權力者繼續無止盡分贓，不如讓因中央施政不力敗選的「非戰之罪」人才，重獲重任，為接下來的大選奮戰。

至於黨主席人選，中生代、派系色彩淡，是未來重要選項；新系桃園市長鄭文燦，身段柔軟、藍綠通吃、派系色彩不濃，是很好的人選，但派系若將自己利益擺最前，而將鄭文燦保護在身邊，不僅讓黨錯失機會，也恐困住鄭文燦再登高峰機會。

(中國時報)

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