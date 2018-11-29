接黨魁？ 蘇：被點名都該好好思考

蔡總統辭民進黨主席，傳立法院長蘇嘉全將辭院長參加黨主席選舉，「英派」立委陳明文說，目前沒聽說蘇要辭職參選黨主席，但以蘇嘉全資歷，非常適合領導民進黨。（姚志平攝）

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中國時報
／台北報導

蔡總統辭民進黨主席，傳立法院長蘇嘉全將辭院長參加黨主席選舉，「英派」立委陳明文說，目前沒聽說蘇要辭職參選黨主席，但以蘇嘉全資歷，非常適合領導民進黨。

蘇嘉全昨被問到是否請辭立法院長參選黨主席，他說，前晚蔡宴請縣市長，並沒派系會議，也沒討論黨主席一事。蔡也沒向他提及參選黨主席。

他說，很多人都被點名擔任黨主席，每個被點的人，還有關心民進黨的人，都應思考如何讓黨更好，得到民心繼續執政，「不管是我個人，或其他被點名的人選，都希望好好思考。」

至於個人意願，蘇強調，這不是意願問題，而是被點名的人選都該好好想一下，「當然包括我在內」，但這問題到現在還沒定論。陳明文說，蘇嘉全經歷過地方首長、部會首長，現又是國會龍頭，非常適合領導民進黨。

蘇若辭院長，陳明文被點名角逐院長寶座。對此，陳明文說，「目前沒這回事，不方便談。」他說，選黨主席沒中生代問題，誰最適合才是重點，且中生代也難定義，只要聲望夠領導力夠，就是最佳人選。

「海派」立委王定宇說，前晚並沒有所謂的「會議」，蘇嘉全辭院長參選黨主席議題並不成熟，民進黨內部沒討論，消息怎出來的還需研究；但對在艱困時間願表態承擔的人都應拍拍手，如蘇嘉全真願辭院長，這是一種「犧牲」。

他說，目前檯面上被點名的都是好人選，但要尊重個人意願，誰能扛起責任就大聲說出，不要再用派系陰謀檢討，若敗選還在檢討派系，大家都會厭惡。

「新系」立委賴瑞隆認為，現階段是民進黨大挑戰時刻，黨內所有領導人包含中生代都應坐下來好好談談，不要再存派系思考。同屬「新系」立委許智傑說，這時誰願出來承擔都很好，但重點是府院該一起改革，只有黨主席換人，人民會覺得決心不夠。

(中國時報)

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