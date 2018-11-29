林右昌： 自省才能進步 互補而非卡位

2018年11月29日 04:12 中國時報 曾薏蘋／台北報導

民進黨中常會昨推舉基隆市長林右昌為代理主席，林右昌在記者會表示，民進黨唯有反躬自省才有進步空間，目前重點不在世代交替，須深切檢討哪裡做錯或做壞了，一起承擔共同面對，互相補位而非互相卡位。

林右昌說，代理主席是職務性代理，盡快進行黨主席補選作業程序，同時也針對中市和北市立委提名成立協調小組。

林右昌在中常會致詞表示，在艱困時刻，黨需要他，願勇敢承擔，「民進黨敗選給我們很大反省空間和機會，民進黨唯有反躬自省才有進步空間」，要徹底反省，重點不在世代交替，須深切檢討哪裡做錯或做壞，一起承擔共同面對，互相補位不是互相卡位。

他說，地方選舉雖挫敗，但民進黨仍是執政黨，對社會有很大責任，大家都在看民進黨是不是成熟和負責任政黨，民進黨有責任盡快安定社會和民心，執政上進行改進，最短時間調整府院黨腳步，呼籲從政同志和黨務主管幹部，艱困時刻團結一致，安撫並鼓舞支持者，不可失去意志和志氣。

為敗選辭祕書長的洪耀福會後轉述，大家一致認為，林右昌從基層做起，擔任過黨的副祕書長，對黨務熟悉，和黨工相處融洽，容易上手，因此決定推舉林任代理主席。

洪耀福也發表「裸退宣言」，不會接受黨安排、進總統府、行政系統或任何國營事業，將以黨員身分持續關心民進黨。

鄭運鵬表示，緊接著有立委補選，中常會決議先成立提名協調小組，由中常委鄭文燦任召集人，成員包括高志鵬、鄭運鵬，3人選由林右昌在中常會提出，常委們無異議通過。鄭運鵬說，中選會周五將開委員會，可能公告立委補選事宜；中選會公告前，候選人戶籍就須遷入該行政區，因此提名協調小組希望盡快徵詢人選。如中選會周五公告選舉日程，會在1月底舉行立委補選。

(中國時報)