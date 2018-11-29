與各派系交好 林獲黨內信任

友善列印
中國時報

九合一大選民進黨慘敗，蔡英文總統辭黨主席後，基隆市長林右昌，身為勝選地方首長之一，因與黨內各派系交好，在民進黨等待新黨魁之際，獲黨內信任，託負他擔任代理主席，完成此刻最重要的工作選出新黨主席。

林右昌在民進黨內雖隸屬正國會系統，但派系色彩不明顯，在這次選舉期間與不同派系的蘇貞昌、鄭文燦及林智堅組成「會做事連線」聯合造勢，展現跨派系合作團結象徵，因此在選後，各方都可接受他擔任代理主席。

林右昌進入民進黨中央黨部政策會擔任副研究員，陳水扁執政初期，擔任權力協調平台「府院黨團協調會報」（9人小組）執行祕書，參與重要決策與歷練。

游錫堃任黨主席時，林右昌接任民進黨中央黨部社會發展部主任，負責經營社會各類社團發展，隨後出任黨主席辦公室主任兼特別助理。蔡英文任主席後，林右昌任中央黨部發言人與民進黨部副祕書長，黨務歷練完整。

2009年林右昌首次參選基隆市長，以2萬餘票差距，敗給國民黨張通榮；2012年參選基隆市立委選舉，以2萬5000餘票差距輸給國民黨謝國樑，他不氣餒，2014年再次參選基隆市長選舉，終拿下10萬1010票，大勝國民黨的謝立功。這屆儘管受到中央執政不佳拖累，但仍逆勢成長拿下10萬1773票，顯見施政受肯定。

(中國時報)

林右昌： 自省才能進步 互補而非… 吳系提案 15百里侯列席中常會

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。