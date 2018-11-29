與各派系交好 林獲黨內信任

2018年11月29日 04:12 中國時報 楊孟立

九合一大選民進黨慘敗，蔡英文總統辭黨主席後，基隆市長林右昌，身為勝選地方首長之一，因與黨內各派系交好，在民進黨等待新黨魁之際，獲黨內信任，託負他擔任代理主席，完成此刻最重要的工作選出新黨主席。

林右昌在民進黨內雖隸屬正國會系統，但派系色彩不明顯，在這次選舉期間與不同派系的蘇貞昌、鄭文燦及林智堅組成「會做事連線」聯合造勢，展現跨派系合作團結象徵，因此在選後，各方都可接受他擔任代理主席。

林右昌進入民進黨中央黨部政策會擔任副研究員，陳水扁執政初期，擔任權力協調平台「府院黨團協調會報」（9人小組）執行祕書，參與重要決策與歷練。

游錫堃任黨主席時，林右昌接任民進黨中央黨部社會發展部主任，負責經營社會各類社團發展，隨後出任黨主席辦公室主任兼特別助理。蔡英文任主席後，林右昌任中央黨部發言人與民進黨部副祕書長，黨務歷練完整。

2009年林右昌首次參選基隆市長，以2萬餘票差距，敗給國民黨張通榮；2012年參選基隆市立委選舉，以2萬5000餘票差距輸給國民黨謝國樑，他不氣餒，2014年再次參選基隆市長選舉，終拿下10萬1010票，大勝國民黨的謝立功。這屆儘管受到中央執政不佳拖累，但仍逆勢成長拿下10萬1773票，顯見施政受肯定。

(中國時報)