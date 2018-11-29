吳系提案 15百里侯列席中常會

2018年11月29日 04:12 中國時報 王正寧／台北報導

九合一選舉國民黨大獲全勝，為回應新民意，選後革新腳步也加快。國民黨昨召開選後首次中常會，黨主席吳敦義表示，15位在這次選舉當選的直轄市、縣市長，贏得最新民意，黨務革新第一步，希望能敦請這些縣市長「積極參與黨的決策機制」。中常委姚江臨具體建議，讓15位縣市長當選人成為當然中常委，進入常會的決策機制。中常會最後決議，12月25日就敦請15位縣市長列席中常會，至於修改黨章22條的部分，留待明年全代會再行處理。

明年全代會 到時再處理

吳敦義首先感謝並肯定所有黨提名候選人及其競選團隊，在沒有黨部財務上挹助的情況下，乾淨贏得選舉；他更要感謝選民的肯定支持，讓國民黨能贏得包括3個直轄市與12個縣市的勝利。選舉結果一方面說明民眾要求政府日新月異、向上提升，而且要拚經濟、顧生活，確保兩岸和平穩定發展，是國人共同的期待。 吳敦義強調，這次選舉的成績，並不代表國民黨已達到完全理想的程度，而是民眾有權力要求各級政府、各政黨拿出有效的能力，來建構廉能有效率的政府和議會，同時也要確保繁榮均富的經濟，並希望能維持公義和諧的社會，並達成兩岸和平穩定發展。

支持丁守中 提重新驗票

此外，針對許多地方投票出現大排長龍，甚至竟然出現一邊開票、一邊投票的選務亂象，吳也質疑中間可能產生難以預估的狀況，雖然中選會主委陳英鈐已請辭獲准，但國民黨台北市長候選人丁守中以些微差距落敗，令人高度懷疑過程中是否有違失。

對於丁守中向法院提出重新驗票計票的申請，吳也表示支持，強調國民黨尊重並支持維護選舉正義與公平，呼籲司法單位一本大公無私，讓大眾能相信選務過程完全公正無私。

有韓粉衝進 要求吳下台

對於通過的多項公投案，吳表示，政府應尊重公投顯示的堅定且絕大多數的直接民意，民意顯示反空污、不贊同深澳電廠，也不同意過早推動兩性相關的課綱，也是國民黨追求國家健康成長、社會公義和諧、家庭幸福美滿的共同目標。

不過會前有韓粉衝進國民黨中央舉牌抗議，高喊選舉過程中都沒有人要吳敦義站台，所以勝選的功勞都是韓國瑜的，這是人民的勝選不是國民黨勝選，因此要求吳敦義辭去黨主席一職，不過隨即就遭警衛架出國民黨大樓。

(中國時報)