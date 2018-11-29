朱吳較勁 項莊舞劍 意在吳公

2018年11月29日 04:12 中國時報 譚宇哲

朱立倫一句「不能只是用加法」，堪稱項莊舞劍，意在「吳」公，現任國民黨中常委不具民意基礎，朱呼籲全面改革，就是想讓有民意基礎的人掌握決策權，加的是誰、減的是誰，答案呼之欲出，加上新任六都首長侯友宜、盧秀燕都是親朱派，朱若能再拉攏韓國瑜，黨內實質影響力必定凌駕吳敦義，揮軍2020總統大選更無懸念。

韓流效應在今年選戰上演一人救全黨的戲碼，不僅助攻國民黨拿下15個縣市首長，更逼得民進黨主席蔡英文辭職，這股以民意為基礎的力量，如今成為朱立倫重提政黨內造化的全面改革契機，朱在此時此刻提起，不免讓人聯想2020總統大選。

朱立倫擔任國民黨主席時，就曾推動政黨內造化，還說「主席最弱，但黨要最強」，推動過程中，最艱難的就是平衡新舊勢力和思維，正好今年選戰後國民黨民意高漲，推動內造化勢不可擋，新舊勢力重新分配之際，朱立倫棋高一著，順勢指出現任中常委多數不具民意基礎、決策權不足的問題。

國民黨2020總統大選奪權戰，今年選後堪稱占了天時地利，朱立倫要爭取披掛上陣的人和，首先就是要讓「主席最弱」這句話應驗。

如今，朱以民意基礎喚起改革必要，將加法之外的減法，隱而不說，但只要侯友宜、盧秀燕等親朱首長入主中常會，在黨外挾有高民意基礎，在黨內掌握實質決策權，朱若能順勢拉攏在高雄選戰中，險被吳敦義失言風波扯後腿的韓國瑜，六都掌握三都支持，應能占得2020出線先機。

(中國時報)