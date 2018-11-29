朱立倫籲「全面考量 不能只用加法」

2018年11月29日 04:12 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

九合一選舉國民黨大勝，國民黨擬修改黨章，明定15位黨籍直轄市、縣市長為當然中常委，新北市長朱立倫28日表示，不能只是用加法，要用整體全面的改革，讓真正決策核心由民意來代表。

國民黨昨天中常會進行九合一選舉的選後檢討報告，會中建議修改黨章，將黨籍直轄市、縣市長列為當然中常委，待明年召開全代會通過後，直轄市、縣市長即具中常委身分，屆時可在中常會中擁有正式的提案與表決權，據了解，黨章修正案未來也不排除將立法院黨團書記長列為當然中常委。

朱立倫昨天上午於新北市府主持道路交通安全督導會報11月份會議，會後就有媒體提及國民黨擬修改黨章，讓縣市首長可望進入黨中央擔任當然中常委，朱立倫表示，國民黨一定要內造化，讓真正代表民意的基礎，成為黨的決策核心。

朱立倫說，決策核心的設置，包括地方首長、國會領袖、議會等等，如何設置，不能只是用加法，要用整體全面的改革，希望透過黨主席吳敦義領導的團隊，做整體考量，讓真正決策核心由民意來代表。

媒體追問朱立倫是否贊成這樣的方式？朱強調，如果只是擔任當然中常委，要看整個決策怎麼形成，「形式不是最重要，決策的實質才是最重要。」

國民黨新北市黨部主委李乾龍指出，黨內人士普遍詬病中常會功能性不足，無法把組織機能張顯出來，對黨沒有實質貢獻，許多中常委缺乏民意基礎是原因之一，他認為朱立倫提出了建設性的看法，可以供黨中央參考。

新北市長當選人侯友宜昨則在謝票活動中表示，目前所有工作以新北市民為主軸，其他都是其次。

(中國時報)