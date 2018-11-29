貼近民意做改變 藍委多按讚

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中國時報
／台北報導

國民黨將修改黨章，把直轄市、縣市長列為當然中常委。對此，國民黨雲林縣長當選人張麗善說「這樣很好」，但建議對縣市長出席中常會標準放寬，用分組或其他方式讓大家彈性參加；藍委許淑華也說，如此一來能更貼近民意，對國民黨的改變、黨內制度調整是正向。

張麗善表示，縣市長歷經選戰洗禮，最瞭解基層聲音，能直接反映民意，讓黨意更加貼近民意，「如此一來會更好」；不過，若每周三都要到黨中央開中常會，縣市長時間上恐怕無法允許，建議可用分組或其他方式，讓大家彈性參加，「對於縣市長出席能稍微放寬標準，不一定要100％出席。」

許淑華則說，這是一種指標，從正面看待是好的，但國民黨現在並非執政黨，中常會生態只能就時事做探討；且會議每周開一次，成員還包含所有中常委，每次開會一、兩個小時，討論議題也不一定聚焦，最後可能是副手代為出席，就有些可惜。許建議，現階段可由主席每月與各縣市首長多做一些互動、意見交流，會比每周中常會更好，但長遠來看，如此做法對國民黨的改變、黨內制度調整都是好事，縣市首長有更多機會表達意見。

藍委蔣萬安也認為「這應該來做」，黨的任何決策本就該站在人民這一方、更貼近民意，且國民黨如今在野，這次地方選舉取得15縣市首長席位，他們經過選舉、民意洗禮，接觸第一線民意、充分反應各地民眾聲音，將來能參與黨內決策、出席中常會是正確方向，而黨也能協助縣市首長積極回應民意，趕緊大刀闊斧做一些事情、交出成績單。

(中國時報)

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