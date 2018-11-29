目標全壘打 搶5席立委補選 藍直接徵召

2018年11月29日 04:12 中國時報 王正寧 、 陳世宗 、 吳敏菁 、 張立勳 、 莊曜聰 、 李金生 ／綜合報導 ／綜合報導

九合一地方選舉落幕，選戰期間請辭或當選百里侯的區域立委共有5席，須進行補選。國民黨中常會昨通過「第9屆立委缺額補選候選人徵召辦法」，因為時間緊迫，決議採徵召方式，交由地方黨部提報有意參選名單，再經過黨中央提名審核委員會審議後，提報中常會核議。

文傳會副主委洪孟楷會後轉述表示，若有多人有意參選，中央委員會應先進行協調，必要時得以民調結果作為建議徵召提名的依據。他說，國民黨希望延續這次勝選的士氣，除了守住原本3個藍營立委席次，還要把另外2個綠營立委的席次爭取到手。

確定必須辦理補選的區域包含台北第2選區（姚文智）、台南第2選區（黃偉哲）、台中第5選區（盧秀燕）、金門選區（楊鎮浯）與彰化第1選區（王惠美）。依據《公職人員選舉罷免法》規定，區域立委自辭職日起，應在3個月內完成補選投票。

立委補選緊接著登場，各縣市的國、民兩黨陣營都有不少人躍躍欲試，儘管任期不到2年，藍、綠都有不能輸的壓力。對於人選，國民黨中央傾向先協調，若不成再民調；民進黨要視30日中選會會議何時補選後再定。

在台中市方面，國民黨有意角逐眾，包括前立委沈智慧、蔡錦隆、前市議員唐國泰，前立委洪昭男的兒子洪子傑及曾擔任盧秀燕18年助理的廖鉑霆等，而連任的市議員陳政顯呼聲也很高；民進黨則有連任的市議員曾朝榮、台聯黨劉國隆。

彰化縣4席區域立委，國民黨只有王惠美這1席，藍軍競爭者包括剛連任的和美鎮長阮厚爵，曾任中部聯合服務中心副執行長施威全、醫療長照後援會召集人蔡明忠與連任的議員涂淑媚、林庚壬，這次脫黨挑戰福興鄉長失利的粘勝傑也強烈表態參選。

民進黨可能人選包括將卸任的鹿港鎮長黃振彥、角逐和美鎮長失利的陳文彬、角逐本屆立委失利的林益邦和議員落敗的林士堅。

姚文智辭去立委未選上台北市長，遺缺也將補選，民進黨有北市議員何志偉、王世堅、梁文傑及前北市觀傳局長簡余晏；至於國民黨，外傳高層屬意未競選連任的北市議長吳碧珠出征，國民黨中央委員連勝文呼聲也高。

黃偉哲當選台南市長後，立委空出一席，藍軍在九合一選戰中大勝，但在台南傳統艱困選區，卻還未有明確人選。金門則已有11人表態或可能參選，其中3人是國民黨籍。

(中國時報)