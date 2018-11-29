高雄輕軌二階 藍綠都有異議

2018年11月29日 04:12 中國時報 劉宥廷 、 李宜秦 ／綜合報導 ／綜合報導

第二階段環狀輕軌線

高雄輕軌第1階段沿著舊有臨港線鐵軌，觀光性質較無爭議，但第2階段行經大順路、美術館路，硬生生設在路中央，勢必造成交通黑暗期，藍綠議員都有意見，尤其在選前敏感時刻，當地民代帶領住戶大動作抗議，才促使美術館輕軌路段停工協商、提變更設計。

交部：城市發展史會記錄

交通部次長王國材則提醒韓國瑜，建設必須以使用50、100年以上為前提來評估，到底是要克服困難，與民眾好好溝通，突破問題繼續建設，還是因為有反對聲音就退縮，必須審慎思考，這些決策在城市發展歷史會記錄下來。

數十名高雄美術館周邊大樓住戶4月19日集結抗議，「人文臻藏」大樓管委會監委兼發言人蔡昌學指出，輕軌2階段3度變更路線，最後決定走美術館路後，附近住戶竟沒人知道；直到3月初開挖輕軌箱涵工程，才知道輕軌要建在家門前的道路中間。

蔡昌學批評捷運局堅持採取原方案，輕軌走道路中間，將來17米路寬瞬間成單向只剩3.3米，又無法跨越鐵道，屆時混合車道遇到復康巴士或救護車、消防車臨停，交通大亂且險象環生。

美術館段北移 仍招批評

高雄輕軌原是行銷城市的美意，但因2階段行經屬人口密集區，尤其經過交通流量大的中華路、博愛路，也沿著大順路分隔島施工，原本30米寬的大順路，未來只剩不到20米，單向只能設置汽、機車各1道，勢必造成大順路陷入交通黑暗期；另沿線取消205個停車格，對商家經營不利，更將造成嚴重違停。

不分藍綠市議員蔡金晏、黃香菽、李喬如、陳玫娟、陳美雅等人聯手介入協調反映，要求捷運局重新檢討輕軌路權設計，高市府評估後，美術館段修改路線，決定將該段軌道路線北移，並向環保署提出環境變更。

不過，此變更卻引來護樹團體批評，認為北側有小葉欖仁林蔭步道，若北移恐犧牲綠地、破壞樹木，環評委員認為，此變更案對環境有衝擊，不應只以變更內容對照表的方式審查，應要有環境差異分析，因此退回，要求重提報告再審查。

大順路未動工 由韓裁奪

高市捷運局解釋，107棵小葉欖仁中，僅遷移10棵牴觸車站樹木及路廊轉彎段7棵，就地移至園區新設人行道旁，樹木全數保留；強調會盡快提出環差報告，重申不會砍樹及影響綠地，反而會增加5萬平方公尺綠地。

捷運局表示，輕軌2階施工進度約42％，爭議較大的美術館段因需重提環評，目前暫未恢復施工，後續會調整工序因應，盡量減少延誤；而大順路段還沒動工，必得交由新市長韓國瑜定奪。

(中國時報)