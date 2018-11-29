鐵路地下化又來輕軌 居民很無言

2018年11月29日 04:12 中國時報 曹明正 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄鐵路地下化斥資千億完成，才正要縫合交通地理，高市府卻又搞出一條環狀輕軌，每個路口形同過去的平交道，尤其經過人口稠密的美術館區引發爭議，雖有住戶認為不該輕易喊停，但也有人認為該調整的就要調整。

住在高美館區的施姓住戶說，輕軌是政府既定政策，他反對貿然停建，尤其當初環狀輕軌從168路線培養不少乘車人口，經過的是較有人潮的路線，且輕軌施工期較興建捷運短，他贊成可以調整，停建不見得好。

同樣反對停建的鄭姓住戶說，當地美術館商圈已逐漸形成，如有輕軌經過，可望帶來更多的觀光與消費，長遠來看對促進當地經濟是有幫助的，是否停建或更改路線，應該尋求更多的共識再做決定。

但國民黨籍巿議員陳美雅表示，如果輕軌停建，相信多數居民應該樂見其成，因為爭議最大的美術館路在輕軌經過後，不僅人車爭道、影響大樓住戶進出，當地還有聯合醫院，衝擊的不僅是交通，連帶也對攸關人命的救護產生影響。

陳美雅說，輕軌最大民怨就是旁邊馬卡道路的鐵路地下化好不容易完工，弭平鐵道阻隔兩邊的發展，但陳菊巿府又在住宅區蓋出一條輕軌，除了引發高美館居民反彈，也可想見將來經過三民區，沿線交通將大打結。

民進黨巿議員簡煥宗表示，大眾運輸資源得來不易，尤其人口的養成不是那麼簡單，輕軌沿線也有上學、上班需求，如果新巿府上任覺得有必要，他認為路線、工法等規畫內容可重新檢討，但在城巿轉型過程輕言廢掉輕軌，很可惜。

輕軌二階施工進入高美館住宅區時，住戶曾一度拉布條抗議，後來高巿府釋出5大放心方案，在輕軌轉進美術館路時，路線微幅北調，但部分居民仍不領情，重點就是鐵路地下化後又蓋輕軌，讓不少人對政策很無言。

(中國時報)