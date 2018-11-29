發展光電風電 雲彰重新評估

2018年11月29日 04:12 中國時報 張朝欣 、吳敏菁／綜合報導 、吳敏菁／綜合報導

雲林、彰化綠地變藍天，已規畫發展的雲林太陽光電及彰化離岸風電計畫，是否重新檢討？雲林縣長當選人張麗善強調她不排斥綠電，但綠電不能犧牲產業，應讓土地活化，使地盡其利；彰化縣長當選人王惠美則表示，對彰化好的都會繼續，但目前尚未上任，不清楚能帶動就業和產業效能到哪裡？將重新檢視評估。

張麗善認為，把亞洲最大光電產區封號放在雲林縣，對雲林是非常大的損失，因為土地很寶貴，且雲林為農業大縣，應好好地盡其利，若土地能與綠能產業結合，她非常支持，但如果產值不夠，只是浪費土地。

例如在養殖漁業專區設綠能專區，可能影響先前興建的各種漁業設施、排水系統，2種產業重疊將導致混亂，不僅讓民眾覺得政策反覆，也會造成漁民、漁塭地主、太陽能業者3方面衝突，必須審慎規畫，進一步了解後再好好評估，但原則是綠能一定要符合最大經濟效益與價值，不能為了綠電占用產業用地，影響傳統產業發展。

張麗善舉例，去年口湖養殖專區被畫為綠能專區，漁民事前根本不知情，若漁塭被迫用來種電，將嚴重危及漁民生計與地方傳統產業發展，因此她邀農委會會勘，並建議補辦當地會勘、舉辦公聽會、排定綠能設置優先順序、研議綠能專區設置條例。

彰化縣外海12處離岸風場，彰化縣政府配合中央能源政策和國內外廠商，簽署1兆920萬元投資備忘錄，是否持續推動？彰化縣長當選人王惠美表示她尚未上任，不清楚能帶動就業和產業效能到哪？而一些太陽光板陸續爆出設址是否恰當疑慮，將再仔細評估。

此外，經濟部工業局要在彰濱工業區崙尾海域招商設置國內最大的太陽能綠能專區，面積347公頃，7月17日啟動，但沒有提供地方書面資料，鹿港山崙里等6里漁民不滿沒開說明會，擔心工程影響航道進出和漁撈作業。

王惠美說，她支持綠能發展，但基本要求是設置地點、方式和程序要公開，她會要求重新檢視此案。

(中國時報)